"Хоть тряпку намотай": Заплывшую жиром Кожевникову подвели гормоны

Артистка Мария Кожевникова оправдалась за внушительный набор веса. Знаменитость сообщила о гормональном сбое.

Звезда сериала "Универ" появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля, заставив поклонников бить тревогу. Фанатов обескуражил вид любимой актрисы: Мария Кожевникова сильно располнела и перестала соответствовать модельным стандартам. После мероприятия артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте эмоциональный пост, в котором рассказала о том, что с ней произошло.

Мария Кожевникова объявила, что набрала семь килограммов, но ощущает себя в новом весе уверенно и комфортно. "У меня есть гормональный сбой, связанный с щитовидкой", — призналась знаменитость в личном блоге. По словам артистки, некоторые папарацци специально выбирают неудачные ракурсы, чтобы выставить ее более полной, чем есть на самом деле.

Пользователи Сети поддержали звездную диву в комментариях. Многие отметили, что популярная блондинка выглядит по-прежнему привлекательно и обворожительно. "Маша, на вас хоть тряпку намотай, вы все равно красивая. И не важно, в каком ракурсе", "Прекрасно выглядите, вам так очень хорошо. Никакие лишние кг вас не испортят", "Вам даже +20 кг будет к лицу. Красит не тело, а душа! Хотя у вас и то, и то", "Не обращайте внимания на негатив. Всем не угодишь", — написали россияне Марии Кожевниковой.

