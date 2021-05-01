"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой

Анэтта призналась, что и сама планирует развивать сольную карьеру – идти по стопам мамы. Дебютный хит она на днях представила в шоу "Пусть говорят".
"Песня называется "Только ты" на музыку Вячеслава Добрынина и на стихи Симона Осиашвили, – говорит Анэтта. – В свое время мама эту песню пела, но она почему-то сильно не зашла. Я решила ее реанимировать. Мне показалось, что для дебюта самое то: она хорошая, на позитиве".
"Я должна сделать никак не хуже мамы, – улыбается дочка Легкостпуповой.– Во-первых, мама была моим педагогом. Она в меня вложила частичку себя и она с меня в свое время содрала ни одну, ни две, а сто двадцать две шкуры, чтобы все было достойно, хорошо и филигранно. Мы записали песню выложили на всех платформах".
Но на этом Анэтта не останавливаться не собирается – свой следующий свой хит дочка Легкоступовой посвятит знаменитой маме. Песня так и будет называться "Мама", она выйдет через две-три недели", – сообщила восходящая звезда.
А в разговоре с Александрой Кошкиной Анэтта призналась, что знаменитая мама часто снится ей и поддерживает во всех начинаниях.
Конечно, Легкоступова была бы рада узнать, что ее наследница собирается реанимировать дуэт, который в свое время Валентина исполняла с Филиппом Киркоровым. "Сейчас веду переговоры на этот счет, – заявила Анетта. – Буду петь не с Филиппом, а с другим исполнителем. Не исключено, что это будет Родион Газманов"
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Моя борьба
Слабоумие
Землю укрыло снегом!
Измена в семье
Слабоумие и отвага
Вы слишком высокого мнения о себе
Ваше заветное желание.
Хорошо сидим