"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой

Шумную вечеринку по случаю выхода дебютной песни "Горю на танцполе" устроили известный блогер Александра Кошкина и актриса Дарья Егорова. В столичном караоке Guilty Pleasure собрались многие знаменитости: Стас Костюшкин с женой Юлией, Анна Калашникова, Виктория Пьер-Мари, звезда "Дома-2" Дмитрий Дмитриенко и другие. Послушать новинку от Дарьи и Александры пришла и дочка Валентины Легкоступовой красавица Анэтта Бриль.

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