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"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой

"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой

Шумную вечеринку по случаю выхода дебютной песни "Горю на танцполе" устроили известный блогер Александра Кошкина и актриса Дарья Егорова. В столичном караоке Guilty Pleasure собрались многие знаменитости: Стас Костюшкин с женой Юлией, Анна Калашникова, Виктория Пьер-Мари, звезда "Дома-2" Дмитрий Дмитриенко и другие. Послушать новинку от Дарьи и Александры пришла и дочка Валентины Легкоступовой красавица Анэтта Бриль.
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Анэтта призналась, что и сама планирует развивать сольную карьеру – идти по стопам мамы. Дебютный хит она на днях представила в шоу "Пусть говорят".

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"Песня называется "Только ты" на музыку Вячеслава Добрынина и на стихи Симона Осиашвили, – говорит Анэтта. – В свое время мама эту песню пела, но она почему-то сильно не зашла. Я решила ее реанимировать. Мне показалось, что для дебюта самое то: она хорошая, на позитиве".

"Я должна сделать никак не хуже мамы, – улыбается дочка Легкостпуповой.– Во-первых, мама была моим педагогом. Она в меня вложила частичку себя и она с меня в свое время содрала ни одну, ни две, а сто двадцать две шкуры, чтобы все было достойно, хорошо и филигранно. Мы записали песню выложили на всех платформах".

Но на этом Анэтта не останавливаться не собирается – свой следующий свой хит дочка Легкоступовой посвятит знаменитой маме. Песня так и будет называться "Мама", она выйдет через две-три недели", – сообщила восходящая звезда.

А в разговоре с Александрой Кошкиной Анэтта призналась, что знаменитая мама часто снится ей и поддерживает во всех начинаниях.

Конечно, Легкоступова была бы рада узнать, что ее наследница собирается реанимировать дуэт, который в свое время Валентина исполняла с Филиппом Киркоровым. "Сейчас веду переговоры на этот счет, – заявила Анетта. – Буду петь не с Филиппом, а с другим исполнителем. Не исключено, что это будет Родион Газманов"

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Анэтта Бриль. Фото: "Дни.ру"
Автор: 1 мая 2021, 12:57
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