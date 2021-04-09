"Рыжеволосый красавец": Моисеев сделал подарок поклонникам

В инстаграм-аккаунте 67-летнего исполнителя сегодня появился уникальный снимок, датированный 1987 годом. На фото запечатлен рыжеволосый красавец с бородой, выступающий на сцене вместе с полуобнаженными танцовщицами балета. Этот кадр стал настоящим подарком для поклонников Бориса Моисеева.
"Это было так круто" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Каждый его концерт – это великолепное шоу!! Ходила каждый год!Здоровья Вам, Борис", "Это было суперявление", "Очень круто!!! Вы лучший", Именно таким Вас и помню несоветским, но в советское время...," – написали расчувствовавшиеся поклонники.
В последние годы Борис Моисеев стал настоящим затворником, виной тому – слабое здоровье. Еще в 2010 году артист перенес очень тяжелый инсульт и даже был введен в искусственную кому. После такого сильного приступа исполнитель так и не смог полностью восстановиться. В одно время певец пытался вернуться на сцену и даже записал несколько песен, но здоровье не позволило ему продолжать выступать, и он вынужден был полностью свернуть концертную деятельность.
Теперь поклонники артиста довольствуются редкими архивными фото в его микроблоге и под каждым из них вспоминают, какие потрясающие концерты с великолепными шоу некогда давал Борис Моисеев.
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Ответы фейкам
Натуся это трансгендер.