"Что ждет дальше?": подруга любовницы Глушко пытается узнать развязку скандального дела

Милана-Екатерина Некруц, более известная как певица МилаНова, призналась в своем инстаграм-аккаунте, что устала от того, что происходит в ее жизни и хочет обратиться к тарологу. Милана сегодня проводит прямой эфир со специалистом в этой сфере – некой Саоной и хочет задать ей вопросы относительно своего будущего. Благодаря своей подруге Анастасии Шульженко женщина оказалась замешана в разборки Сергея Глушко и его обманутой супруги. Наташа Королева обвинила МилаНову в краже драгоценностей.
Напомним, что в отсутствие Королевой МилаНова вместе со своей подругой Анастасией Шульженко посетила Сергея Глушко. У Шульженко произошла интимная близость со стриптизером, а ее подруга записала происходящее на видео. После Глушко признался жене в измене, но их семейный скандал стал достоянием общественности и даже обсуждался на популярном ток-шоу.
Обманутая Королева заявила в полицию о пропаже из ее дома крупной суммы денег и драгоценностей. В результате было заведено два уголовных дела: по краже и созданию порнографии. Сама МилаНова давно раскаялась в том, что пришла в дом Сергея Глушко и приняла участие в этом деле. При этом именно она оказалась подозреваемой, в то время как сама Шульженко проходит в этих делах как свидетельница.
Ранее МилаНова уже обращалась к общественности в поисках огласки, заявляя, что Наташа Королева превратила ее жизнь в настоящий ад.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Весна пришла
Звуки для релаксации
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Арбуз или дыня?
Первый канал,что показывают?
Букмекерская компания 1хбet на данный момент считается абсолютным лидером на российском рынке!
Ответы фейкам
Натуся это трансгендер.