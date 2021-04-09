"Что ждет дальше?": подруга любовницы Глушко пытается узнать развязку скандального дела

Певица МилаНова, на которую Наташа Королева обрушила свой гнев за скандальную историю с Тарзаном, пытается узнать, чем кончится дело.

Милана-Екатерина Некруц, более известная как певица МилаНова, призналась в своем инстаграм-аккаунте, что устала от того, что происходит в ее жизни и хочет обратиться к тарологу. Милана сегодня проводит прямой эфир со специалистом в этой сфере – некой Саоной и хочет задать ей вопросы относительно своего будущего. Благодаря своей подруге Анастасии Шульженко женщина оказалась замешана в разборки Сергея Глушко и его обманутой супруги. Наташа Королева обвинила МилаНову в краже драгоценностей.

Напомним, что в отсутствие Королевой МилаНова вместе со своей подругой Анастасией Шульженко посетила Сергея Глушко. У Шульженко произошла интимная близость со стриптизером, а ее подруга записала происходящее на видео. После Глушко признался жене в измене, но их семейный скандал стал достоянием общественности и даже обсуждался на популярном ток-шоу.

Обманутая Королева заявила в полицию о пропаже из ее дома крупной суммы денег и драгоценностей. В результате было заведено два уголовных дела: по краже и созданию порнографии. Сама МилаНова давно раскаялась в том, что пришла в дом Сергея Глушко и приняла участие в этом деле. При этом именно она оказалась подозреваемой, в то время как сама Шульженко проходит в этих делах как свидетельница.

Ранее МилаНова уже обращалась к общественности в поисках огласки, заявляя, что Наташа Королева превратила ее жизнь в настоящий ад.



