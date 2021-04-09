Меладзе загнал беременную Джанабаеву в угол

9 апреля Альбина Джанабаева отмечает 42-й день рождения. Валерий Меладзе странно поздравил супругу.

Несколько недель назад экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась с фанатами радостной новостью: звезда скоро станет матерью. Это будет третий общий ребенок для Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. У пары уже подрастают двое сыновей: 17-летний Константин и 6-летний Лука.

В личном блоге артист публично обратился к супруге. Он поздравил ее с днем рождения и признался в любви. "Будь счастлива со мной. Другого варианта нет! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец.

Правда, по мнению пользователей Сети, формулировку Валерий Меладзе выбрал довольно спорную. По сути, исполнитель загнал беременную жену в угол: пусть будет счастлива только с ним, и без вариантов. В целом большинство поклонников с юмором восприняло обращение артиста к супруге, отметив, что подобное может пожелать только настоящий мужчина.

"Девочки расходимся..... он женат!", "Пол страны и так завидует Альбинушке! Будьте счастливы", "Мы спокойны, Альбина в надежных руках", "Всегда есть другой вариант иначе не может быть", "Конечно нет другого варианта после вас", "Идеальный мужчина", "Вот это я понимаю мужское поздравление", – написали в комментариях.

