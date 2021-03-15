Сияющая от счастья Джанабаева показала большой живот: В ожидании

Исполнительница тщательно оберегает личную жизнь от репортеров и поклонников, но в этом раз она не смогла промолчать. В соцсети "Инстаграм" появилась фотография Альбины Джанабаевой в роскошном черном платье. На снимке сияющая от счастья артистка гладит большой живот.
"В ожидании", – подписала снимок экс-солистка "ВИА Гры".
Беременность певицы стала большой неожиданностью для ее коллег и поклонников. "Альбина, какая Вы умница! Пусть все будет легко", "Это такое счастье невероятное", "Как я рада за Вашу семью, здоровья и благополучия Вам!", "Думаю, будет девочка", – обратились подписчики к звезде.
Напомним, Альбина Джанабаева воспитывает с мужем, певцом Валерием Меладзе, двоих сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Супруги давно мечтали о третьем ребенке. Еще в 2019 году певица признавалась, что хочет вновь ощутить радость материнства.
Для Меладзе это будет шестой ребенок. От брака с Ириной Малухиной у артиста есть три дочери – Инга, Софья и Арина. В интервью изданию "Вокруг ТВ" певец рассказал, что его дочери и сыновья не общаются. Отец много лет пытается подружить отпрысков, однако пока дети не готовы идти на контакт.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Что посоветуете?
Русские ваши по сходили с.ума
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой