"Не знаешь, чем отзовется": покалеченная Стриженова заговорила о смерти

Внезапная тяжелая травма артистки не оставила равнодушным никого. Появились новые подробности ее состояния.

В конце марта в жизни Екатерины Стриженовой наступили не лучшие времена. В прямом эфире программы за несколько секунд до начала рекламы она споткнулась и неудачно упала. Неподалеку оказалась Елена Малышева, которая быстро осмотрела руку звезды и велела срочно отвезти ее в больницу. Там знаменитости диагностировали тяжелый перелом со смещением.

Все это время ведущая активно делится с переживающими поклонниками деталями того, что с ней происходит. Недавно она перенесла тяжелую операцию. Екатерине установили специальную пластину. Накануне она опубликовала устрашающие кадры, демонстрирующие то, что происходит у нее в руке. Звезда уточнила у врача, всегда ли теперь с ней будет новое приспособление, но медицинский работник поспешил успокоить ее и сообщил, что чуть позже пластину вытащат.

В посте Екатерина Стриженова рассказала, что впервые за все время работы она решилась и взяла больничный. Она заговорила о смерти и отметила, что в ее профессии это – единственное оправдание тому, почему ты не вышел на работу. Пока ей нужно время, чтобы восстановиться.

В "историях" своего "Инстаграма" сегодня она поделилась своей фотографией и заинтриговала подписчиков. "Когда ты что-то сделал, но не знаешь, чем это тебе отзовется", – написала ведущая. Последняя публикация теледивы вызвала бурные обсуждения в комментариях. Пользователи обеспокоены ситуацией и желают Екатерине скорейшего выздоровления.

