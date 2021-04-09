В тихом омуте: дочь Литвиновой публично оголила грудь

Состоялось открытие легендарного кинотеатра "Художественный". На мероприятии собрались все звезды.

Долгожданная церемония поразила своим размахом. Артисты появились в экстравагантных нарядах. Особенно поразила всех дочь Ренаты Литвиновой. Ульяна Добровская скромно вошла в фойе вместе со своими молодым человеком. Впечатление от ее появления создалось двойственное: робкое поведение было непросто сопоставить с дерзким нарядом.

Элегантный темный комбинезон украсили сверкающие нити, а венчал стильный образ внушительный вырез, сильно оголивший грудь молодой актрисы. Костюм слегка прикрывал светло-коричневый жакет в стиле оверсайз. Ульяна с радостью позировала фотографам.

Сама Рената Литвинова тоже пришла на вечеринку, но чуть позднее. Она, как и всегда, была весьма элегантна. Для выхода артистка выбрала строгий баклажановый костюм, разбавив образ изумрудными украшениями, ярко-зеленой рубашкой и крупными квадратными очками от бренда Gucci.

На церемонии появилась и одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Ксения Собчак весь вечер ходила за руку с супругом Константином Богомоловым, который с радостью отвечал на вопросы прессы. Журналистка появилась в кожаном корсете и длинной облегающей темной юбке. Мероприятие также посетили Алексей Серебряков, Антон Лапенко, Анна Михалкова, Владимир Познер и многие другие.

