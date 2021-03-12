Я бы их всех уничтожила: бисексуальная Литвинова раскрыла правду об отношении к однополой любви

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, телеведущая, заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России... При всех этих регалиях 54-летняя Рената Литвинова была и остается самой закрытой личностью российского шоу-бизнеса. На днях о ее личной жизни стало чуть больше известно.

Фигура Ренаты Литвиновой окутана загадочностью и декадансом. Она не говорит о личном. При этом никогда не исключает, что живет не одна. В СМИ часто всплывает информация от источников о том, что Литвинова влюблена, однако все это остается на уровне слухов. Официально она одинока и была замужем лишь раз за мужчиной, ставшем отцом ее дочери.

Близкая дружба певицы Земфиры с Ренатой Литвиновой постоянно становится поводом для обсуждения их тайной любви. Писали даже, что они заключили официальный брак в Европе. В свежем интервью кинодива раскрыла свои секреты. Она прошла своеобразный допрос на детекторе лжи от Tatler Rossia.

Литвинова призналась, что считает Земфиру гениальной артисткой и никогда с ней не ссорится. Это она не скрывала и раньше. Также она поведала, что сейчас влюблена и переживает волнение рядом с человеком, ставшим любовью всей ее жизни. Рената рассказала, что часто симпатизирует и мужчинам, и женщинам, что фактически указывает на ее бисексуальность.

Однако подробности о том, кто живет в ее сердце, Рената Литвинова не раскрыла. Она подчеркнула, что ей нравится быть закрытой.

Актриса ошиблась лишь раз – когда утверждала, что у нее нет врагов. Однако полиграф выдал отрицательный результат.

«Хорошо, если бы эта коробочка отвечала, кто это. Я бы их всех переписала и уничтожила, на корню», — злостно отметила Литвинова.