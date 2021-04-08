"Положение отчаянное": Собчак не может наскрести денег на строительство загородного дома

Ксения Собчак сделала неожиданное и шокирующее признание о положении своих дел.

Со стороны кажется, что жизнь светской львицы и телеведущей Ксении Собчак окутана роскошью. Она востребована в интернете и на тв, ее муж преуспевающий режиссер, семья строит шикарный особняк в элитном коттеджном поселке "Горки-8". Но на деле все оказывается совсем не так.

ПО ТЕМЕ Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Переехать в просторный дом телеведущая мечтала еще прошлым летом. Но он по сей день не достроен. Ходят слухи, что у Ксении Собчак элементарно не хватает средств. А на строительство ей ни много ни мало нужно наскрести 40 миллионов рублей. Выходит, что и богатые тоже плачут, когда в мире бушует эпидемия коронавируса.

На фоне слухов о своем нищенском положении Ксения Собчак решила прокомментировать ситуацию. В телеграм-канале "Кровавая барыня" она написала огромный пост на эту тему.

"Не хватает денег. Стою на паперти. Положение отчаянное", — написала Собчак.

Стоит отметить, что судя по "Инстаграм" Ксении Собчак, и правда заметно, что дела у нее не совсем "в шоколаде". Она стала часто рекламировать непонятную продукцию, в том числе наряды не самых известных дизайнеров. А недавно Собчак опустилась до того, что взяла интервью у зека маньяка. Но чего не сделаешь ради денег.

После вышедшего интервью Собчак закидали помидорами за популяризацию идей педофила, который в открытую признался, что не раскаивается ни в чем, да еще и "кайфует" от обрушившейся на него внезапной славы.