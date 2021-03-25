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Шоу-бизнес
Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Ксения Собчак стала жертвой собственного творчества. Накануне телеведущая обнародовала скандальный выпуск со скопинским маньяком. В результате противоречивый фильм побудил рекламодателей разорвать отношения с артисткой.
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Представители одного из ведущих дистрибьюторов тест-систем для определения коронавируса сообщили весьма печальные новости для Ксении Собчак. Компания "Авивир" отказалась сотрудничать с ведущей Ксенией Собчак из-за появления рекламной паузы в выпуске о Викторе Мохове.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Глава отдела маркетинга Михаил Василенко объяснил, в договоре указывалось, что интеграция появится в одном из выпусков программы "Осторожно, Собчак". Стоит отметить, что представители Ксении не предупредили рекламодателя о главном участнике очередного фильма.

Компания добавила, что в настоящее время юристы ведут диалог с маркетинговым директором Собчак. По словам Михаила, дистрибьюторы не были готовы к подобному решению продакшена звезды.

"Мы бы на эту историю не согласились. Такой сюрприз нас, мягко говоря, удивил", – заверил Василенко.

Напомним, открытый разговор со скопинским маньяков появился в сети 22 марта. Ксения Собчак публично заявила, что одна из первых договорилась на личную встречу с насильником. Телеведущая пояснила рекламодателям, что выпуск не будет посвящен жизни маньяка, а расскажет "о тех жутких преступлениях, на которые способен человек".

Сейчас ролик журналистки активно обсуждается в социальных сетях и публикуется на нескольких интернет-платформах. Остается только гадать, к чему приведет выход подобного фильма.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2021, 16:48 Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

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Гость672867
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Ну, ладно. Бог видит кто кого обидит. Надеюсь, высшие силы воздадут все по делам вашим.
Гость672867
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А этого ее ути пути Яшина начальником сделали. Мишка Прохор расстарался.... За это ее наверно и спасал подставляя других под удар.
Гость672867
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И творческих потуг твоих полет не высок. На уровне ошизевшей от вседозволенности дерЁвни расейской.
Гость672867
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Ксю а ведь ты сколько ни тужься, деревня из тебя не вывелась.
Гость672867
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В твоем салоне <цензура> втюхнули? Значит тебе и надо было украсть.
Гость672867
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МЕрзавка. Это ты телефон украла? Ты еще и воровка? И у ца?
Гость672867
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И <цензура> Разин тут впиздючился.
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