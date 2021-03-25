Рекламодатели нанесли удар опозорившейся Собчак

Представители одного из ведущих дистрибьюторов тест-систем для определения коронавируса сообщили весьма печальные новости для Ксении Собчак. Компания "Авивир" отказалась сотрудничать с ведущей Ксенией Собчак из-за появления рекламной паузы в выпуске о Викторе Мохове.
Глава отдела маркетинга Михаил Василенко объяснил, в договоре указывалось, что интеграция появится в одном из выпусков программы "Осторожно, Собчак". Стоит отметить, что представители Ксении не предупредили рекламодателя о главном участнике очередного фильма.
Компания добавила, что в настоящее время юристы ведут диалог с маркетинговым директором Собчак. По словам Михаила, дистрибьюторы не были готовы к подобному решению продакшена звезды.
"Мы бы на эту историю не согласились. Такой сюрприз нас, мягко говоря, удивил", – заверил Василенко.
Напомним, открытый разговор со скопинским маньяков появился в сети 22 марта. Ксения Собчак публично заявила, что одна из первых договорилась на личную встречу с насильником. Телеведущая пояснила рекламодателям, что выпуск не будет посвящен жизни маньяка, а расскажет "о тех жутких преступлениях, на которые способен человек".
Сейчас ролик журналистки активно обсуждается в социальных сетях и публикуется на нескольких интернет-платформах. Остается только гадать, к чему приведет выход подобного фильма.
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