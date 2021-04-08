Выставившая упругую грудь Муцениеце довела народ до исступления

Актриса похвасталась безмятежным времяпровождением в отпуске. Агата Муцениеце отдыхает на Мальдивах, оставив двоих отпрысков экс-супругу Павлу Прилучному.
Наконец-то артистка нашла время для себя и наслаждается солнышком и райской природой. Она опубликовала пляжный снимок, сделанный на фоне водной глади. "Вдыхая и выдыхая", – подписала черно-белый кадр знаменитость.
В кадре Агата Муцениеце предстала в купальнике. Она позирует стоя, закрыв глаза, подставив лицо солнцу, Поклонники по-достоинству оценили красивую грудь актрисы. Они осыпали ее комплиментами. "Богиня", "Красота необыкновенная". "Завораживающая", "Какая же вы роскошная!", – в исступлении пишут фолловеры.
Напомним, Агата Муцениеце впервые за долгое время отправилась отдыхать без сына Тимофея и дочери Мии. Поговаривают, что на курорт артистка улетела с богатым кавалером, который ранее презентовал ей машину за десять миллионов. В Сети предположили, что звезда экрана решила активно устраивать личную жизнь.
Как писали "Дни.ру", Агата Муцениеце тяжело переживала развод с Павлом Прилучным. Пара разошлась летом прошлого года. Актеру приписывают роман со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. А вот артистка долгое время оставалась одна.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем