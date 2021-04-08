Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем

Возлюбленные вместе уже более 20 лет. Артистка рассказала о жизни с великим человеком.

Юлия Высоцкая подчеркнула, что никогда не прекращала восхищаться мужем и гордиться тем, кто он. Каждый день она учится у него важным вещам. Например, по словам звезды, Андрей Сергеевич умеет относится ко всему легко и отпускать из своей жизни все ненужное. Сама Юлия называет этот навык "пофигизмом" и активно работает над собой в этом направлении. Ей кажется, что у нее даже начинает получаться, несмотря на то, что дается ей это умение непросто.

Секрет крепкого брака звездного тандема – один из главных вечных вопросов к ним обоим. Большинство таких союзов в шоу-бизнесе всегда обвиняют в том, что все не по-настоящему, а к романам быстро приписывают заветное слово "пиар". Однако здесь совершенно не тот случай, и уже долгое время практически никто не решается упрекнуть деятелей кино в чем-то подобном.

В последнем интервью решительные журналисты подчеркнули, что многие утверждают: в постели супруги играют в шахматы. Представители прессы отметили, что никогда не слышали ничего подобного и поинтересовались, кто же выигрывает. Раскрывать интимные подробности жизни Юлия Высоцкая никогда не любила, а потому была краткой. Она заявила, что не намерена говорить об этом, так как рассказывать о занятиях в постели с мужем было бы достаточно странно, по ее мнению.

Супруга Андрея Кончаловского сообщила, что невероятно любит одиночество, и оно периодически просто необходимо ей, чтобы отдохнуть. Однако из-за пандемии сейчас не получается остаться одной, а потому она "находит упокоение" в компании близких.