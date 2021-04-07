А как же Лида? Женатый Алибасов сошелся с бывшей возлюбленной

В настоящее время Бари Алибасов находится в Калининграде, где восстанавливает здоровье.

В начале года продюсер группы "На-На" неудачно упал с лестницы. Теперь у артиста проблемы с позвоночником и перелом ноги, поэтому он может перемещаться только на инвалидной коляске. Состояние усугубляется тем, что Бари Алибасов теряет память.

По словам сына, продюсер забывает все каждые 15-20 минут. Единственное, что осталось с ним, – воспоминания до 2005 года. То, что было после, мозг артиста не идентифицирует. Бари Алибасов – младший старается оберегать отца от стресса, чтобы не усугублять процесс потери памяти.

По словам наследника, одним из "раздражителей" нервной системы артиста является общение с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Пенсионерка беспокоится о муже, часто ему звонит, однако Бари-младший игнорирует ее попытки связаться. Он предлагает актрисе приехать и своими глазами посмотреть, как живет Алибасов.

Также, как выяснилось, продюсер сошелся со своей бывшей возлюбленной, матерью его сына Еленой Уронич. Как отметил наследник, отцу приятно обниматься с экс-супругой, хотя никакого интима между ними нет. Бари-младший заявил, что впервые за долгое время у него появилось ощущение полной семьи.

"Не уверен, что он будет готов видеть Лиду, так как последние три дня он спит с мамой", – отметил Алибасов-младший.