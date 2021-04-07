Страсти накаляются: участники шоу "Маска" отказались от контакта друг с другом

Второй сезон шоу "Маска" близится к финалу. Как оказалось, на площадке царит напряженная атмосфера.

Как известно, съемки проходят в условиях строжайшей секретности. Участникам запрещено говорить о том, что они выступают в программе, даже своим родственникам. На случай утечки информации установлен штраф – для каждого индивидуальный. Например, по словам Иосифа Пригожина, у него в контракте была прописана сумма в 10 миллионов рублей, а у некоторых – в три раза меньше.

Участники действительно не знают, кто скрывается под другими масками. Даже гримерки находятся в разных частях площадки, и артисты не видят друг друга без грима. Естественно, звезды сталкиваются друг с другом за кулисами – до или после выступлений, пересекаются в лифте, но даже в таком случае просто молчат.

Информатор отметил, что порой доходит до абсурда. Например, кто-то один машет второму рукой, а тот просто отворачивается. Как оказалось, особенно неприветливы девушки – они больше всего боятся, что их рассекретят, поэтому вообще ни с кем не контактируют.

Впрочем, подобная секретность позволяет сохранить загадку. Участники проекта только по телевизору узнают, кто скрывался под той или иной маской. К примеру, Марина Кравец только дома узнала, что Розовой Пантерой была Ольга Бузова, а Пингвином – Азиза.