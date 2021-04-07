"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей

Шоумен разместил в своем инстаграм-аккаунте пост, посвященный любимому сыну. Он поведал, какие чувства испытал во время первого осмотра мальчика врачами в США. Именно там избранница шоумена Жанна Фриске подарила ему первенца.
Радостное событие произошло 7 апреля 2013 года. Дмитрий Шепелев сообщил, что каждое прикосновение к малышу чужого человека вызывало в нем животный рефлекс, сильное желание защитить ребенка. "Лучше не прикасайтесь!", – такой была первая реакция молодого отца.
Он добавил, что со временем эти эмоции изменились. При этом он считает, что желание защищать и любовь к сыну останутся в нем на всю жизнь.
Телеведущий отметил, что они с Платоном больше, чем отец и сын и чем друзья. Он назвал это ощущение огромным счастье. Дмитрий Шепелев очень гордится талантами и успехами своего отпрыска. Поклонники присоединились к поздравлениям мальчику, адресовав звездному отцу и ребенку множество теплых искренних слов.
Отметим, что уже несколько лет родные и подруги покойной певицы Жанны Фриске тщетно пытаются увидеть ее ребенка. Ведь Дмитрий Шепелев ревниво не подпускает к Платону близких своей экс-возлюбленной.
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