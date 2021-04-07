Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку

Сегодня у наследника Жанны Фриске день рождения. Однако родные певицы не могут его поздравить.

Платону исполняется восемь лет, но никому из близких покойной мамы не удается достучаться до Дмитрия Шепелева. Уже несколько лет родственники и подруги звезды отчаянно пытаются увидеть его ребенка хотя бы на минуту. Однако Владимир Борисович не теряет надежду. Он уверен, что однажды сможет посмотреть на внука и сказать ему все то, что не мог так долго.

К несчастью, пока он не может поздравить мальчика с праздником. По словам родителя Жанны Фриске, он не знает, где находится ребенок. Дмитрий Шепелев настолько строго подходит к его воспитанию и окружению, что запрещает ему все, а потому у родственников нет возможности даже написать ему в Сети. По мнению Владимира Фриске, все дело в страхе Дмитрия. "Если Платон выйдет на связь, то сразу сбежит от него", – уверяет дедушка, намекая на то, что мальчик захочет жить с ними.

Сейчас Владимир Борисович утверждает, что пытался отправлять внуку подарки, но все тщетно. Ни один из них так и не дошел до Платона, все было отправлено в мусорное ведро. Сейчас дедушка так давно не слышал ничего о мальчике, что даже не знает, чем он увлекается, что следует ему покупать.

Отец Жанны Фриске рассказал, что раньше ребенок обожал машинки, и он с радостью отправлял их ему. Также он покупал внуку музыкальные инструменты. И если со всеми игрушками, по его словам, расправился Дмитрий Шепелев, то синтезатор и ударная установка остались у Владимира Борисовича и ждут своего часа.