Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку

Платону исполняется восемь лет, но никому из близких покойной мамы не удается достучаться до Дмитрия Шепелева. Уже несколько лет родственники и подруги звезды отчаянно пытаются увидеть его ребенка хотя бы на минуту. Однако Владимир Борисович не теряет надежду. Он уверен, что однажды сможет посмотреть на внука и сказать ему все то, что не мог так долго.
К несчастью, пока он не может поздравить мальчика с праздником. По словам родителя Жанны Фриске, он не знает, где находится ребенок. Дмитрий Шепелев настолько строго подходит к его воспитанию и окружению, что запрещает ему все, а потому у родственников нет возможности даже написать ему в Сети. По мнению Владимира Фриске, все дело в страхе Дмитрия. "Если Платон выйдет на связь, то сразу сбежит от него", – уверяет дедушка, намекая на то, что мальчик захочет жить с ними.
Сейчас Владимир Борисович утверждает, что пытался отправлять внуку подарки, но все тщетно. Ни один из них так и не дошел до Платона, все было отправлено в мусорное ведро. Сейчас дедушка так давно не слышал ничего о мальчике, что даже не знает, чем он увлекается, что следует ему покупать.
Отец Жанны Фриске рассказал, что раньше ребенок обожал машинки, и он с радостью отправлял их ему. Также он покупал внуку музыкальные инструменты. И если со всеми игрушками, по его словам, расправился Дмитрий Шепелев, то синтезатор и ударная установка остались у Владимира Борисовича и ждут своего часа.
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