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Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку

Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку

Сегодня у наследника Жанны Фриске день рождения. Однако родные певицы не могут его поздравить.
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Платону исполняется восемь лет, но никому из близких покойной мамы не удается достучаться до Дмитрия Шепелева. Уже несколько лет родственники и подруги звезды отчаянно пытаются увидеть его ребенка хотя бы на минуту. Однако Владимир Борисович не теряет надежду. Он уверен, что однажды сможет посмотреть на внука и сказать ему все то, что не мог так долго.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

К несчастью, пока он не может поздравить мальчика с праздником. По словам родителя Жанны Фриске, он не знает, где находится ребенок. Дмитрий Шепелев настолько строго подходит к его воспитанию и окружению, что запрещает ему все, а потому у родственников нет возможности даже написать ему в Сети. По мнению Владимира Фриске, все дело в страхе Дмитрия. "Если Платон выйдет на связь, то сразу сбежит от него", – уверяет дедушка, намекая на то, что мальчик захочет жить с ними.

Сейчас Владимир Борисович утверждает, что пытался отправлять внуку подарки, но все тщетно. Ни один из них так и не дошел до Платона, все было отправлено в мусорное ведро. Сейчас дедушка так давно не слышал ничего о мальчике, что даже не знает, чем он увлекается, что следует ему покупать.

Отец Жанны Фриске рассказал, что раньше ребенок обожал машинки, и он с радостью отправлял их ему. Также он покупал внуку музыкальные инструменты. И если со всеми игрушками, по его словам, расправился Дмитрий Шепелев, то синтезатор и ударная установка остались у Владимира Борисовича и ждут своего часа.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 10:54 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Где и за какие деньги учатся дети российских звезд

комментарии

Ответить:

гость Х
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Афтор-уточни-Чего наследник Жанны Фриске-Платон! Дед и баба обчистили ,обобрали, отсудили и продолжают обдирать-уже кожу с ребенка все им мало!! Может хватит писать о МАРОДЕРАХ! Хвалить их и сочувствовать им! В цивилизованной стране за такое творчество можно схлопотать штраф в лучшем случае,а то тюрьму!!
Гость689002
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Хотите увидеть, перепишите всё на Дмитрий Шепелева.
Гость676232
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Папафри лечись, по тебе психушка плачет!!!
гость Отар
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Ждем-с сейчас откушают покакают-и понеслась по новой- верни внука!Шепелев -гомик! Шепелев-возвращайся на родину! Шепелев-сделай ДНК!!!
гость Маша
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Семейство-ВРИ вам с так называемыми подругами Жанны ничего не прийдется рассказывать -ПЛАТОН ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО ДАВНО ЧИТАЕТ И СМОТРИТ В ИНЕТЕ А ЕСЛИ ЧТО ПРОПУСТИТ ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖУТ! тАК ЧТО СТАРЫЙ МАРАЗМАТИК ДУМАЙ ЧТО ПИШЕШЬ И КАКУЮ ЧУШЬ НЕСЕШЬ! ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ -ШИЗОФРЕНИК!!!
Гость677918
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папафри,угомонись.тебя ни кто не боится.Шепелев молодец,что ограждает сына от тебя и твоего гнилого семейства.вы воры,беспринципные существа,у вас ничего святого.гнильё одним словом.а мальчик рано или поздно увидит твою сущность и сам отречётся от такого родства
гость213547
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Вместо того чтобы поздравить и сказать пару слов-пожеланий ,он тешит себя мечтой что Платон сбежит к нему! Психологи говорят., что детская память сохраняет на всю оставшуюся жизнь страшные события свидетелем которых он был и ему будет что вспомнить!!Дед ты наверно знаешь пословицу-нищий думой богатеет-это про тебя! Пусть твоя мечта никогда не исполнится! Уважение надо заслужить его нельзя купить!
Гость688943
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оспадя, старый идиот
о каком побеге он говорит,
внук вырастет и такого деда не дай бог, всеми силами уберечь надо от таких *родственничков*
всех продал, память о дочери продал, деньги украли на пару с бабкой, внука обобрал
криворотая жаба
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