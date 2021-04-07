"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки

После развода с Павлом Прилучным актриса осталась одна с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Агата Муцениеце рассказала, что у них начался период соперничества.
Звезде экрана все труднее бывает успокоить своих отпрысков. По словам артистки, наследники стали часто ссориться и ябедничать друг на друга. Она отметила, что они все время соперничают. "Я больше так не могу", – пожаловалась знаменитость.
Эксперт Минпросвещения Виктория Дмитриева прокомментировала семейную ситуацию Агаты Муцениеце. Она считает, что для возраста детей актрисы (восемь и пять лет) такое поведение нормально.
По словам специалиста, если дома ребята конкурируют и ревнуют, но, выходя на улицу, они банда — отношения прекрасные. Агата Муцениеце на это отметила, что сын и дочь действительно объединяются в трудной ситуации.
Напомним, Агата Муцениеце рассталась актером Павлом Прилучным зимой 2020 года. Их развод был скандальным. Артист выгнал жену с детьми из дома и позволили себе рукоприкладство. Артистка заявила, что наследники не хотят общаться с отцом.
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