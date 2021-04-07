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"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки

"Я больше так не могу": у Муцениеце опустились руки

Агата Муцениеце призналась, что в последнее время дети стали разочаровывать ее и изводить своим поведением.
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После развода с Павлом Прилучным актриса осталась одна с сыном Тимофеем и дочерью Мией. Агата Муцениеце рассказала, что у них начался период соперничества.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Звезде экрана все труднее бывает успокоить своих отпрысков. По словам артистки, наследники стали часто ссориться и ябедничать друг на друга. Она отметила, что они все время соперничают. "Я больше так не могу", – пожаловалась знаменитость.

Эксперт Минпросвещения Виктория Дмитриева прокомментировала семейную ситуацию Агаты Муцениеце. Она считает, что для возраста детей актрисы (восемь и пять лет) такое поведение нормально.

По словам специалиста, если дома ребята конкурируют и ревнуют, но, выходя на улицу, они банда — отношения прекрасные. Агата Муцениеце на это отметила, что сын и дочь действительно объединяются в трудной ситуации.

Напомним, Агата Муцениеце рассталась актером Павлом Прилучным зимой 2020 года. Их развод был скандальным. Артист выгнал жену с детьми из дома и позволили себе рукоприкладство. Артистка заявила, что наследники не хотят общаться с отцом.

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Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 09:58 Источник: Ютуб-шоу МамBook ✓ Надежный источник
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