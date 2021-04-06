"Вызвать уважение к себе": беременная Джанабаева четко установила позицию в семье

Альбина Джанабаева рассказала о том, как двое сыновей отнеслись к ее интересному положению.

Несмотря на беременность, певица продолжает активно работать: общается с журналистами, записывает песни, снимается. По словам артистки, ее наследники, 17-летний Костя и шестилетний Лука прекрасно ладят друг с другом.

Мальчики с восторгом узнали, что скоро у них появится братик или сестричка. Старший сын, по словам звезды, уже понимает всю ответственность и осознает перемены, которые вызовет рождение ребенка.

Альбине Джанабаевой приятно, что старший сын сейчас особенно внимательно и чутко к ней относится. При этом она добавила, что никогда не заставляла Костю присматривать за Лукой. Ведь у всех в звездной семье есть свои дела, которые они уважают.

Исполнительница рада тому, какие отношения сложились у нее со старшим сыном. По словам певицы, Костя многое ей доверяет. Но при этом у нее есть четкая родительская позиция, в которой мать и отец должны быть не друзьями, а в первую очередь авторитетом для ребенка. Альбина Джанабаева уверена, что лишь обозначив границы в отношениях с детьми, взрослые могут дать им ощущение опоры и вызвать уважение к себе.