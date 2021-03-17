"Новость есть": беременная Джанабаева вышла на связь

По словам супруги Валерия Меладзе, после того, как все узнали о беременности, от неравнодушных подписчиков прилетели тысячи поздравлений. Однако будущая мать считает радостные возгласы преждевременными.
Альбина Джанабаева уверена, что все поздравления должны появляться после рождения ребенка, а не до. К слову, делиться подробностями об интересном положении артистка пока не готова. Певица заверила: все, что она посчитала нужным, уже прозвучало в первой публикации в личном блоге.
"Поздравлять нас пока не надо. Здесь можно просто порадоваться или промолчать. Я считаю, что рассказывать нечего – новость есть. Мы поделились своим счастьем и ситуацией, в которой мы живем в последнее время", – заверила исполнительница.
Возлюбленная Валерия Меладзе добавила, что третья беременность – это безусловная радость для их семьи, но остальные подробности происходящего – это уже слишком личное. Напомним, звездная пара воспитывает двух детей: Константина и Луку.
Известно, что представители российского шоу-бизнеса официально закрепили свои отношения только в 2014 году. Тогда же музыкант развелся со своей женой Ириной. Поговаривали, что артисты несколько лет подряд скрывали романтическую связь и ждали подходящего момента, чтобы свить семейное гнездышко.
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