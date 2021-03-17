"Новость есть": беременная Джанабаева вышла на связь

Накануне Альбина Джанабаева публично объявила о третьей беременности. Похоже, что интересное положение вдохновило артистку на выпуск новой песни "Пообещай". В одном из интервью вдохновленная мама рассказала о музыкальной композиции и обратилась к любопытным поклонникам.

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