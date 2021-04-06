Дочь Успенской собрались выдать замуж

Квантовый психолог Инна Тлиашинова прокомментировала сегодняшние отношения Любови Успенской с наследницей Татьяной Плаксиной.

После долгого конфликта девушка вернулась из США в Россию, к звездной родительнице. Артистка заверила, что они планируют совместный многообещающий проект. Оказалось, что наладить отношения матери и дочери помог специалист – Инна Тлиашинова.

Эксперт рассказала, что использовала необычную методику в работе с непростым случаем певицы. Психолог отметила, что нет ни одной дочери, у которой нет конфликта с родительницей. Многие люди не понимают, почему родители, которые очень их любят, причиняют им боль.

По словам специалиста, дело в так называемых родовых деструктивных динамиках. Это когда обиды передаются из поколения в поколение. Говоря о случае Любови Успенской, психолог констатировала, что по сути она была лишена близкого контакта с матерью из-за исторических событий.

По мнению Инны Тлиашиновой, сейчас звезде всего хватает. 67-летняя Любовь Успенская переживает спокойный, хороший жизненный период. Ведь наконец-то рядом с ней любимая дочь Татьяна.

Говоря о будущем браке Плаксиной, психолог отметила, что если девушка захочет замуж, она ей легко в этом поможет. "Два-три разбора, и она будет замужем", – заявила Тлиашинова.