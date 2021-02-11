"Сцена для нее стала важнее": обиженная дочь Успенской взялась за старое

Конфликт исполнительницы с дочерью обсуждают уже больше года. Сейчас скандал вокруг отношений матери и наследницы слегка утих. Известно, что Татьяна Плаксина живет в США с отцом.

Ранее девушка обвинила звезду в том, что та испортила ей жизнь. По словам Татьяны, она постоянно мирилась с моральным и физическим насилием и даже якобы отправилась в психиатрическую клинику именно из-за матери. Однако недавно Плаксина рассказала, что больше не держит зла на родительницу.

Наследница пояснила, что теперь общается с мамой и признает, что Любовь Успенская – важный и дорогой для нее человек. Девушка сообщила, что в какой-то момент была очень обижена за то, что "сцена для нее стала важнее", чем собственный ребенок. Дочь вспомнила, что в детстве ей не нужны были никакие деньги. Единственной мечтой маленькой Тани было совместное времяпрепровождение с артисткой. Сейчас Плаксина считает, что мама не уделяла ей время, так как вокруг всегда были менеджеры и помощники.

Дочь Любови Успенской призналась, что не чувствует себя счастливой. Девушка отметила, что это связано с рядом обстоятельств, но углубляться в проблему не стала. Она упомянула, что последний раз была по-настоящему довольна своей жизнью в школьные годы.



Напомним, сейчас Татьяна Плаксина активно занимается живописью. После Нового года их отношения с мамой более-менее наладились. Певица верит в то, что однажды дочка найдет себя, так как она достойна этого.

