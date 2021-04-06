"Меня предупреждали": переболевший ковидом Ургант рассказал о последствиях

Перенесший коронавирус Иван Ургант вновь появился в студии своего вечернего шоу и поведал о побочных эффектах болезни.

Около двух недель шоумен вел свою программу удаленно из-за того, что у него был диагностирован COVID-19. Накануне вечером Иван Ургант, наконец, прервал режим самоизоляции и приехал в останкинскую студию "Вечернего Урганта", таким образом объявив о своем выздоровлении.

Шоумен появился в эфире в эффектном образе, напоминающем героя Михалкова из кинофильма "Жестокий романс". Сопровождали телеведущего веселые цыгане с песнями и плясками – именно так Иван Ургант отпраздновал свое выздоровление. Телеведущий признался, что очень рад возможности вновь побывать в стенах Останкино, но еще больше его радует отсутствие последствий коварной болезни. Все знакомые пугали и предупреждали артиста о том, что после ковида могут возникнуть новые опасные проблемы со здоровьем, но телеведущего эта напасть миновала. В свойственной ему шутливой манере Иван признался, что сейчас он ощущает лишь одно последствие COVID-19 – мужчина несколько напуган.

Напомним, что болезнь шоумен перенес в довольно легкой форме. Узнав о положительном результате теста, телеведущий уехал от семьи на дачу и вел передачу по видеосвязи. Из своей домашней студии Иван Ургант продолжал ежедневно комментировать события, происходящие в мире, а также сообщал телезрителям о собственном здоровье.