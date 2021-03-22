Российский телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттер".
"Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи", – коротко написал Ургант.
Как сообщает RT, подписчики Ивана пожелали ему поскорее поправиться. Некоторые из них пошутили, что теперь ему придётся вести своё шоу из дома, на самоизоляции, а также предложили временно сменить ведущего на Дмитрия Хрусталёва или Александра Гудкова, передаёт телеканал "360".
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