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Нелепо вырядившуюся Муцениеце крепко приложили

Нелепо вырядившуюся Муцениеце крепко приложили

Пытаясь выглядеть стильной, Агата Муцениеце опять попала впросак. Фэшн-стилист раскритиковал модный образ звезды.
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В своем инстаграм-аккаунте актриса опубликовала снимок, но котором она запечатлена в обнимку с Дмитрием Нагиевым. Под фото Агата Муцениеце от души поздравила своего старшего коллегу с днем рождения, написав, что он для нее гуру и сам по себе тренд.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям, но внешний вид самой актрисы некоторых смутил. На снимке звезда позирует в синем клетчатом костюме, под который поддета футболка с леопардовым принтом, на ногах у женщины – кроссовки с тем же рисунком. Поклонники в очередной раз усомнились в чувстве стиля Муцениеце и посоветовали ей обратиться к профессионалам.

Звездный образ прокомментировала и стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян – об этом сообщило издание Teleprogramma.pro. Женщина поддержала мнение подписчиков и нашла, что вещи в костюме актрисы не сочетаются друг с другом, несмотря на все старания звезды. Муцениеце усложнила образ двумя разными принтами, что оказалось неуместным, К тому же, Агата Муцениеце надела антитрендовые брюки, в результате чего весь образ получил большой "дизлайк" от профессионала.

Напомним, что Агата Муцениеце уже не впервые получает критику за свой внешний вид – подписчики в соцсетях часто советуют звезде воспользоваться услугами профессионального имиджмейкера.

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Агата Муцениеце. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 09:50 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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