Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева 7 апреля исполнится 8 лет. Отец готовит праздник.

В личном блоге телеведущий делится мыслями по поводу воспитания детей. Теперь у него целых три ребенка. После смерти Жанны Фриске мужчина начал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пару познакомили дети – Платон и Лада, дочь Кати, ходили в один детский сад. Недавно у влюбленных родился общий ребенок.

Дмитрий Шепелев рассказал, что в этом году он впервые организовывает детскую вечеринку. Как оказалось, сын Жанны Фриске пригласил на день рождения 15 друзей. Телеведущий решил отойти от классического празднования с аниматорами в развлекательном центре. "Сделали ставку на замес квеста и иммерсивного спектакля (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился Шепелев.

Молодой отец отметил, что Платон решил слегка пощекотать себе нервы, поэтому он планирует напугать сына в день рождения. "Именинник захотел "чтобы немного страшно". Проверим его и его гостей", – отметил телеведущий. Также Дмитрий Шепелев рассказал, что Платон заказал на день рождения новый телефон и теннисную ракетку.

Правда, у именинника возникли сложности с тем, что попросить в подарок у 15 друзей. Телеведущий отметил, что им пришлось "попотеть". Как оказалось, Дмитрий Шепелев и сам слегка в шоке, что ребенок так быстро растет. "Восемь лет, обалдеть!" – написал он.