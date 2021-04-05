Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!

После очередного выпуска передачи "Маска" из программы выбыла певица Ирина Дубцова, которая выступала в образе единорога. Это ужасно расстроило дочь одного из членов Жюри Филиппа Киркорова.
Поп-король российской сцены рассказал в своем "Инстаграм", что утонченные и грациозные единороги являются яркой иллюзией его дочери Аллы Виктории. Очевидно поэтому девочке стало очень грустно, когда судьи разгадали личность певицы. Сердце девочки было буквально разбито, как выразился ее звездный отец Филипп Киркоров.
"Самая большая боль началась у нас дома после снятия маски. Сколько слез было пролито", – написал он в своем аккаунте.
Многие телезрители еще до финала передачи поняли, что в облике единорога выступает Ирина Дубцова. Все члены жюри догадались, что это именно она, а не Наталья Подольская, как предполагалось.
Стоит отметить, что в настоящий момент среди участников популярного шоу остались семь артистов из 14. Ранее из проекта выбыли сказочные персонажи Солнца, Черной Пантеры, Ананаса, Пингвина, Банана и Розовой Пантеры.
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