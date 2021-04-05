"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева

На прошлой неделе Сергей Лазарев отправился в Мексику, там артист отпраздновал день рождения в кругу близких. Вероятно, певец решил ненадолго задержаться в теплых краях. В понедельник музыкант опубликовал снимок с яхты. Загорелый молодой человек сидит на палубе в шортах, демонстрируя поклонникам накаченное тело.
Подписчики пришли в восторг от фигуры Сергея Лазарева. Комментаторы оценили рельефный пресс звезды, а также заявили, что артист невероятно хорошо выглядит в свои 38 лет. Под фотографией отметился и коллега певца по группе "Smash!" Влад Топалов.
Артист намекнул на слухи, которые уже долгие годы ходят вокруг их отношений. Музыкант в шутку заявил, что готов дать пищу для всех, кто подозревает их в давней "романтико-интимной связи". В своем комментарии Влад Топалов буквально облизал друга с ног до головы.
"Сережа, ты нереально красивый! Тело – космос! Выглядишь на миллион баксов (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал супруг Регины Тодоренко.
"Опа, что за ангел снизошел? Невероятно красивый", "Ауч ауч ауч как горячо!", "О Боже какой мужчина!", "Сергей Вячеславович , прекратите уже. Ваше тело сводит с ума, меня накрывает", "Обалдеть, какой красавчик!" – написали поклонники.
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