"Все идет из семьи!": Тодоренко врезала Топалову после проверки на прочность

Творческие союзы часто считаются непрочными и недолговечными. Из-за совместного быта, да еще и одинаковой работы пары надоедают друг другу и разваливаются. Влад Топалов и Регина Тодоренко пока являются исключением из этого правила.
Семья много времени проводит вместе. Они ездят на отдых, участвуют в проектах (одни из последних совместных "Маска" и "Ледниковый период") – и активно занимаются воспитанием сына Майкла. Многие удивляются, как Топалову и Тодоренко удается не надоесть друг другу. Однако не все так гладко, как кажется со стороны.
Регина Тодоренко откровенно рассказала, что в их семье случались и скандалы. Еще год назад пара сильно ругалась. Часто причиной ссор был как ни странно ребенок. У звезд были разные взгляды на воспитание, поэтому им было трудно прийти к компромиссу.
"Все идет из семьи. У Влада воспитание его родителей, у меня – моих, естественно, что мы никак не могли сойтись, прийти к консенсусу", – рассказала Регина Тодоренко.
Для решения проблемы пара ходила к психологу. Сейчас у Тодоренко и Топалова идиллические отношения. Они стараются приходить к общему знаменателю в вопросах воспитания ребенка. На глазах у малыша они стараются ничего не делить. А если их мнения расходятся, обсуждают это наедине, пишет Wday.ru.
Регина Тодоренко призналась, что работать с Владом Топаловым ей нелегко. Его трудно уговорить на какой-нибудь проект. Но пара уже проверила друг друга на прочность и преданность.
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