"Все идет из семьи!": Тодоренко врезала Топалову после проверки на прочность

Ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов вместе уже несколько лет. Их брак считается одним из самых крепких в мире российского шоу-бизнеса. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла и при этом много работает. На днях Регина дала интервью, в котором рассказала, что в их жизни не все так гладко.

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