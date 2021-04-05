"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью

Исполнительница с супругом Михаилом Земцовым и наследницей находятся в США. Семья справила католическую Пасху. Роликом с празднования певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Кристина Орбакайте записала видео на улице. Для прогулки знаменитость выбрала легкий светлый тренч и темные брюки. Россияне сошлись во мнении, что артистка с годами все больше становится похожа на Примадонну.
"Полная копия", "Кристина на Аллу очень похожа", – высказались фолловеры. Кроме того, подписчики одарили певицу комплиментами.
Напомним, ранее дочь Кристины Орбакайте отметила девятилетие. Певица закатила по этому поводу вечеринку, куда пригласила звезд с детьми. На праздник внучки пришла и Алла Пугачева с Максимом Галкиным и наследниками Лизой и Гарри. К слову, многие отмечают, что Клавдия растет очень талантливым и способным ребенком.
Ранее Кристина Орбакайте заверила, что не собирается переезжать в Америку насовсем. Она отметила, что будет и дальше жить на две страны.
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