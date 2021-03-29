Сменившая имидж Орбакайте превратилась в "сестричку" Пугачевой

Артистка вместе с семьей большую часть времени живет в США. Недавно певица приехала в Россию по делам с дочерью Клавдией. Вместе с наследницей знаменитость посетила салон Влада Лисовца, где ей обновили прическу.
В инстаграм-аккаунте парикмахерской появился снимок Кристины Орбакайте, и некоторые пользователи Сети отметили, что с годами артистка еще больше похожа на Аллу Пугачеву. Новая прическа подчеркнула сходство звезды с матерью.
Напомним, ранее появились слухи, что Примадонна перестала общаться со старшей дочерью. Якобы певица не смогла простить наследнице, что та продолжает поддерживать связь с Филиппом Киркоровым.
Однако, вероятно, это не так. Недавно в инстаграм-аккаунте музыкального продюсера Анатолия Лопатина появился совместный снимок Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Судя по всему, певицы готовят новый трек.
Не так давно Владимир Пресняков – старший рассказал о том, какой матерью была Примадонна. По его словам, артистка – мягкая, но требовательная женщина. Также музыкант отметил, что Алла Пугачева всегда защищала старшего внука Никиту от Кристины Орбакайте, которая пыталась жестко воздействовать на сына.
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