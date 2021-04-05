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"Просто собрала мой чемодан": женатый Лещенко заговорил о разводе

"Просто собрала мой чемодан": женатый Лещенко заговорил о разводе

Лев Валерьянович всегда был окружен шикарными женщинами. Иногда выбор давался исполнителю нелегко, и за это далеко не все сумели простить его.
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Артист появился в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. С любимой супругой Ириной в этом году они отмечают уже 45 лет со дня их знакомства и около 43 с тех пор, как их союз стал официальным. Однако всем этим счастливым дням предшествует большая и непростая история.

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Дело в том, что на момент их знакомства Лев Лещенко был несвободным человеком. В 1966 году он женился на своей коллеге, шикарной Алле Абдаловой. Их брак просуществовал около десяти лет, но счастья эти отношения так и не принесли. Инициатором развода стала сама звезда. Она не вынесла того, что муж изменял ей, и приняла решение идти дальше. Исполнитель отмечает, что их расставания было на удивление спокойным, за что он бесконечно благодарен бывшей избраннице.

Уже сейчас Лев Валерьянович открыто комментирует ситуацию. Он рассказал, что скандала не было. "Она просто собрала мой чемодан", – вспомнил артист. Тогда он переехал к родителям.

Однако новая невеста Ирина даже не подозревала о том, что ее любимый мужчина состоит в браке. Долгое время Лев Лещенко не упоминал об этом и делал вид, что ничего не было. Позднее артист все же признался ей. Пара встречалась несколько лет до того, как начала жить вместе.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 13:17 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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