Михайлов откровенно рассказал о совращении учительницей французского и походах в бордель

Вот уже седьмой год в Санкт-Петербурге существует место, которое входит в число must see всех любителей искусства. Его смело можно назвать тренд-сеттером, законодателем моды на развлечения высочайшего класса для самого искушенного зрителя. Это "Ленинград-центр", которым руководит лауреат главной телевизионной премии "Тэфи" Феликс Михайлов. Каждая премьера здесь – сенсация, каждое мероприятие – событие, каждый вечер – праздник. Хотя казалось бы, ну чем еще можно удивить изощренную и богатую публику? Но режиссер снова и снова ставит такие спектакли, что диву даешься буйству фантазии и ее воплощению. Вот и теперь, спустя год после вынужденного простоя, он представил в "Ленинград-центре" спектакль, который кажется лучшим образцом современного зрелища. На премьере шоу "Семь" побывал корреспондент "Дни.ру".



Феликс Михайлов в каждой постановке исследует природу человеческих страстей и пороков, желаний и страхов, чувств и стремлений. А шоу "Семь" – это словно бы квинтэссенция всего, что было им выявлено прежде. Михайлов здесь – автор идеи, сценарист и постановщик.



Это спектакль о взрослении – половом, физическом, душевном, моральном, интеллектуальном. О поиске себя в мире соблазнов и разочарований. О взрослении и угасании, когда все былое рассеивается, словно туман.

Старик на излете жизни находит старую аудиокассету, на которой записан его голосовой дневник того периода, когда мир еще не слышал про небинарность, харасмент и абьюзвные отношения. Он много лет фиксировал важнейшие события жизни и сегодня вспоминает все то, чем дорожил, чего стыдился, чего хотел.

Потеря невинности с учительницей французского языка, первые впечатления от просмотра порножурнала, первая любовь, курортный роман, походы к проституткам в бордель, арест по глупости… Его жизнь была насыщенной, полной драйва и кайфа. Таким же вышел и спектакль Михайлова.

С первой же сцены на зрителя обрушивается ураган впечатлений – невероятные эквилибристы сменяются канатоходцами и воздушными гимнастами, потом появляются огромные ростовые куклы, следом сплетаются в танце полуобнаженные тела. Мюзикл, цирк, кабаре, стриптиз, перформанс – здесь есть все. Но сделано это не только развлечения ради, но и интеллектуального наслаждения для. Как всегда у Михайлова, спектакль насыщен отсылками, аллюзиями, ассоциациями, и разгадывать их – особое удовольствие.

Разворачивается же действо на фоне впечатляющих видеопроекций, масштабных трансформирующихся декораций, великолепных вокалистов (специальный гости шоу – Алина Астровская и Антон Лаврентьев) и очень удачного для раскрытия сюжета саундтрека.

Музыка в спектаклях Михайлова – всегда очень важный герой. Он с таким вкусом и знанием материала подбирает композиции, что кажется, будто они были написаны специально для этого шоу. А в "Семь" на протяжении двух часов звучат песни самых разных жанров – от "Куклы" группы "Иванушки" до хита из мюзикла "Чикаго" и шлягера группы Pet Shop Boys под названием "Грех". Причем строчки оттуда вполне могли бы стать и эпиграфом к спектаклю, и описанием жизни его главного героя:

Когда я пересматриваю свою жизнь,

Всегда ощущаю позор:

Я всегда был тем, кого можно во всем обвинить.

Во все, что я сделал.

Интересно, что главного героя в спектакле в разные годы его жизни играют семеро актеров. И это очень важно для понимания авторской концепции. Ведь в каждом из нас одновременно сидят самые разные ипостаси, мы играем разные роли и часто мы сами не до конца понимаем, кого в нас больше – негодяя или святого. Неслучайно постановка начинается цитатой из "Романтического эгоиста" Фредерика Бегбедера. "Кто я? Иногда я и сам теряюсь", – говорит его герой. Герой Феликса Михайлова вторит ему в унисон.

Кстати, по духу, стилистике и настроению спектакль близок и к этому скандальному роману-дневнику, и к "Вспоминая моих грустных шлюх" Габриэля Гарсиа Маркеса. Там, правда "продажные женщины не оставили времени, чтобы жениться" герою, а у героя спектакля Феликса Михайлова пусть несчастный и короткий, но брак случился.

Вообще, женщин в жизни у него было семь. Кого-то он "промотал" внутри себя, а кто-то оставил в его сердце и душе яркий след. А какой с ними был секс! Михайлов показывает близость так пластически красиво и завораживающе, без тени пошлости, что, кажется это и есть лучшее высказывание о любви.

О ней Феликс Михайлов рассказывает, в том числе, и при помощи потрясающих костюмов, над которыми работали знаменитые российские модельеры – Валентин Юдашкин, Татьяна Парфенова, Юлия Далакян. Вряд ли какой-то российский театр может похвастаться подобным созвездием. Впрочем, и Феликса Михайлова там нет.

Для него это принципиальный момент – он соглашается работать только с лучшими дизайнерами, артистами, сценографами, музыкантами. Всегда требует совершенства и безупречности исполнения! Задав однажды высочайшую планку, он сам постоянно ее поднимает. Вероятно, поэтому именно ему доверили ставить церемонии открытия и закрытия Чемпионата мира по футболу в Москве в 2018 году, приглашают создавать самые рейтинговые телепроекты – от "Ледникового периода" до Новогодней ночи на Первом канале. Просто имя Феликса Михайлова в титрах или программе – всегда гарантия того, что зрители ахнут.

Несомненно, так случилось и в этот раз. Ведь если прежде число семь ассоциировалось с цветами радуги, числом нот и дней в недели, то для многих теперь будет еще и с шоу "Семь".