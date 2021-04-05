Пока жена не видит: Принц Гарри расслабился на пляже с игривой любимицей

Герцог Сассекский устроил променад возле океана с отличным компаньоном. Принц Гарри отправился на отдых без Меган Маркл.

Папарацци сделали уникальные кадры с прогулки герцога Сассекского и его любимой собаки. Принц Гарри отлично провел время в компании очаровательного лабрадора Пулы. Добродушное животное сумело развеселить члена королевской семьи и отвлечь его от накопившихся забот. Супруг Меган Маркл отправился вместе с Пулой на калифорнийский пляж, где на славу порезвился в водах океана. "У него прекрасные отношения с собакой", — сообщил инсайдер изданию "People".

На снимках, которые удалось заснять уличным фотографам, принц Гарри выглядит непринужденно, как самый простой человек, а не внук Елизаветы II. Мужчина одет в белую футболку и серые бриджи. От лучей солнца он скрылся с помощью бейсболки и темных очков. Глядя на пушистого друга, на лице герцога Сассекского появляется искренняя улыбка.

На прогулке с Пулой принц Гарри не просто получал удовольствие, но и обеспечивал хорошее настроение мохнатому компаньону. Мужчина подбрасывал собаке в воду мячик с помощью специальной клюшки. Судя по фото, животному нравилось совместное развлечение с довольным хозяином и без Меган Маркл.



Напомним, лабрадор Пула появился у герцога и герцогини Сассекских в 2018 году. Имя собаки окутано важным смыслом для ее владельцев. Животное назвали в честь валюты Ботсваны, где принц Гарри и Меган Маркл впервые повстречались.