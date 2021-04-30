Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка

Однако ее может опередить собственная дочь. Принцессе Шарлотте скоро исполнится шесть лет, и девочка является любимицей подданных. Малышка очаровала народ своей непосредственностью и красотой. Особенно люди в восторге от сходства дочери Кейт Миддлтон с Елизаветой II в детстве.
Причем популярность принцессы Шарлотты проявляется не только в рейтингах и опросах, где девочка занимает достойные позиции. Эксперты также оценили влияние дочери принца Уильяма на экономику страны. Например, аналитики отмечают, что благодаря правнучке королевы за последние годы производство детской одежды, игрушек и прочих товаров для малышей вросло на сотню миллионов фунтов стерлингов.
При этом экономисты составили прогноз, согласно которому в ближайшем будущем влияние принцессы Шарлотты только возрастет. Ее воздействие на экономику оценивают в 3,2 миллиарда, что почти на миллиард фунтов больше, чем у ее брата, принца Джорджа.
Пока что по этим показателям девочку опережает только Кейт Миддлтон, однако принцесса Шарлотта уже дышит ей в спину. Специалисты уверены, что по мере взросления дочери принца Уильяма показатели будут сдвигаться, и она точно опередит мать.
Напомним, ранее стало известно, что герцог Кембриджский вне себя от злости на Меган Маркл. Он в ярости из-за супруги брата Гарри, потому что она посмела напасть на Кейт Миддлтон во время скандального интервью Опре Уинфри.
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