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Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка

Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка

Кейт Миддлтон на данный момент является чуть ли не самой популярной из членов королевской семьи.
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Однако ее может опередить собственная дочь. Принцессе Шарлотте скоро исполнится шесть лет, и девочка является любимицей подданных. Малышка очаровала народ своей непосредственностью и красотой. Особенно люди в восторге от сходства дочери Кейт Миддлтон с Елизаветой II в детстве.

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Причем популярность принцессы Шарлотты проявляется не только в рейтингах и опросах, где девочка занимает достойные позиции. Эксперты также оценили влияние дочери принца Уильяма на экономику страны. Например, аналитики отмечают, что благодаря правнучке королевы за последние годы производство детской одежды, игрушек и прочих товаров для малышей вросло на сотню миллионов фунтов стерлингов.

При этом экономисты составили прогноз, согласно которому в ближайшем будущем влияние принцессы Шарлотты только возрастет. Ее воздействие на экономику оценивают в 3,2 миллиарда, что почти на миллиард фунтов больше, чем у ее брата, принца Джорджа.

Пока что по этим показателям девочку опережает только Кейт Миддлтон, однако принцесса Шарлотта уже дышит ей в спину. Специалисты уверены, что по мере взросления дочери принца Уильяма показатели будут сдвигаться, и она точно опередит мать.

Напомним, ранее стало известно, что герцог Кембриджский вне себя от злости на Меган Маркл. Он в ярости из-за супруги брата Гарри, потому что она посмела напасть на Кейт Миддлтон во время скандального интервью Опре Уинфри.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 22:51 Источник: Express ✓ Надежный источник

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