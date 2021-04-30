Кейт Мидллтон теряет позиции: у герцогини появилась серьезная конкурентка

Кейт Миддлтон на данный момент является чуть ли не самой популярной из членов королевской семьи.

Однако ее может опередить собственная дочь. Принцессе Шарлотте скоро исполнится шесть лет, и девочка является любимицей подданных. Малышка очаровала народ своей непосредственностью и красотой. Особенно люди в восторге от сходства дочери Кейт Миддлтон с Елизаветой II в детстве.

Причем популярность принцессы Шарлотты проявляется не только в рейтингах и опросах, где девочка занимает достойные позиции. Эксперты также оценили влияние дочери принца Уильяма на экономику страны. Например, аналитики отмечают, что благодаря правнучке королевы за последние годы производство детской одежды, игрушек и прочих товаров для малышей вросло на сотню миллионов фунтов стерлингов.

При этом экономисты составили прогноз, согласно которому в ближайшем будущем влияние принцессы Шарлотты только возрастет. Ее воздействие на экономику оценивают в 3,2 миллиарда, что почти на миллиард фунтов больше, чем у ее брата, принца Джорджа.

Пока что по этим показателям девочку опережает только Кейт Миддлтон, однако принцесса Шарлотта уже дышит ей в спину. Специалисты уверены, что по мере взросления дочери принца Уильяма показатели будут сдвигаться, и она точно опередит мать.

Напомним, ранее стало известно, что герцог Кембриджский вне себя от злости на Меган Маркл. Он в ярости из-за супруги брата Гарри, потому что она посмела напасть на Кейт Миддлтон во время скандального интервью Опре Уинфри.