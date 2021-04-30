"Не боишься экспериментировать": замужняя Собчак растаяла от ласк Киркорова

Теледива очень трепетно относится к дружбе с королем российской эстрады. Свое уважение артисту она высказала в "Инстаграм".
Ксения Собчак опубликовала совместные снимки с Филиппом Киркоровым. В кадре исполнитель обнимает, целует и прижимает ведущую к себе. При этом у звездной блондинки неподдельно счастливый вид и улыбка "до ушей".
Журналистка поздравила Филиппа Киркорова с 54-летием. Она отметила, что уважает певца за то, что тот много лет держится на плаву в профессии и остается популярным и любимым публикой. Собчак заявила, что знает секрет артиста. "Ты полон самоиронии и поэтому не боишься экспериментировать", – заявила знаменитость.
Можно предположить, что снимки с Филиппом Киркоровым вызовут ревность у мужа Ксении Собчак – режиссера Константина Богомолова. Хотя в последнее время в Сети ходят слухи о том, что в паре не все гладко. Как бы там ни было, пока пара не делала никаких заявлений, касающихся своих отношений.
О личной жизнь Филиппа Киркорова же практически ничего не известно. Недавно ему приписывали роман с Ольгой Бузовой. Друзья часто появлялись на светских вечеринках вместе. Певица даже говорила, что артист приглашал ее переехать к нему. Но большинство поклонников сошлись во мнении, что звезды просто шутят.
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