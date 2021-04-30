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Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки

Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки

Филипп Киркоров 30 апреля скромно празднует день рождения. Ему 54 года.
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Поп-король российской эстрады решил не устраивать пышных торжеств в страстную пятницу и перенес праздник на 2 мая. По его словам, тогда он отметит сразу два праздника – Пасху и день рождения. Филипп Киркоров назвал свое 54-летие переходной датой. В следующем году у него юбилей, и тогда он явно будет устраивать пышный праздник.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Певец объяснил и недавние слухи о его уходе со сцены, которые появились после того, как Филипп Киркоров перекрасил волосы в серебристо-седой оттенок. несмотря на пересуды, он заявил, что бодр и не собирается прекращать карьеру певца, впереди у него еще много планов.

при этом Филипп Киркоров не стал отрицать, что уже далеко не молод. Хотя по его последним работам такого, конечно, не скажешь. Он всегда выглядит ультрасовременно и молодежно.


"Если я перекрасил волосы, даже не перекрасил, а это мой натуральный цвет, это не значит, что происходит что-то кардинальное в жизни. Просто я решил соответствовать возрасту", – сказал Филипп Киркоров в эфире "Утра России".

Напомним, ранее шума в Сети наделал новый ролик с участием Филиппа Киркорова, который был записан в психбольнице. На кадрах буйный Киркоров предстал в инвалидном кресле и бьющимся в смирительной рубашке. Как выяснилось, это были кадры из нового клипа артиста совместно с певицей Maruv на песню "Комильфо".

Стоит отметить, что многие свежие работы Филиппа Киркорова отличаются эпатажностью и вызывают бурные обсуждения в обществе. Такими стали его работы "Цвет настроения синий", "Ибица" и многие другие.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 13:32 Источник: "Утро России" ✓ Надежный источник
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Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

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