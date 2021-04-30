Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки

Филипп Киркоров 30 апреля скромно празднует день рождения. Ему 54 года.

Поп-король российской эстрады решил не устраивать пышных торжеств в страстную пятницу и перенес праздник на 2 мая. По его словам, тогда он отметит сразу два праздника – Пасху и день рождения. Филипп Киркоров назвал свое 54-летие переходной датой. В следующем году у него юбилей, и тогда он явно будет устраивать пышный праздник.

Певец объяснил и недавние слухи о его уходе со сцены, которые появились после того, как Филипп Киркоров перекрасил волосы в серебристо-седой оттенок. несмотря на пересуды, он заявил, что бодр и не собирается прекращать карьеру певца, впереди у него еще много планов.

при этом Филипп Киркоров не стал отрицать, что уже далеко не молод. Хотя по его последним работам такого, конечно, не скажешь. Он всегда выглядит ультрасовременно и молодежно.





"Если я перекрасил волосы, даже не перекрасил, а это мой натуральный цвет, это не значит, что происходит что-то кардинальное в жизни. Просто я решил соответствовать возрасту", – сказал Филипп Киркоров в эфире "Утра России".

Напомним, ранее шума в Сети наделал новый ролик с участием Филиппа Киркорова, который был записан в психбольнице. На кадрах буйный Киркоров предстал в инвалидном кресле и бьющимся в смирительной рубашке. Как выяснилось, это были кадры из нового клипа артиста совместно с певицей Maruv на песню "Комильфо".

Стоит отметить, что многие свежие работы Филиппа Киркорова отличаются эпатажностью и вызывают бурные обсуждения в обществе. Такими стали его работы "Цвет настроения синий", "Ибица" и многие другие.