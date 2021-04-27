"Надеюсь, что скоро я справлюсь": болезнь загнала Заворотнюк в угол

Общаясь с фолловерами, девушка рассказала, что справиться с бедой ей помогают психолог и препараты. Она отметила, что иногда не может совладать с собой.
Модели бывает настолько эмоционально трудно, что она плачет. Наследница актрисы заявила, что не является той, кто может давать советы людям, оказавшимся в похожей ситуации.
Дочь Анастасии Заворотнюк выразила надежду на то, что скоро справится со своими психологическими проблемами. Отметим, что Анна нередко посвящает посты своей знаменитой матери. Модель не рассказывает о состоянии звезды сериала "моя прекрасная няня", как и муж артистки. Как правило, она благодарит поклонников за моральную поддержку в трудный для семьи период.
Напомним, о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стало известно два года назад. Поскольку родственники актрисы не раскрывают информацию о ее здоровье, в Сети то и дело появляется масса слухов об Анастасии Заворотнюк. Говорят, что знаменитость находится дома, но за ее состоянием наблюдают специалисты. Сама она не дает интервью и комментариев.
Популярные темы форума
Патриархат? За или против?
Гастеры
Друзья и враги
Скоро лето ☺
Дни.ру
Инопланетяне подсказали
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Полеты на Марс.
Слабые мужики