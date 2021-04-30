Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
14:39
Тюльпанова крепко приложила заживо гниющую Аршавину
14:36
Воробьев разъяснил ситуацию с ковидными ограничениями в Подмосковье
14:20
"Я хочу жить!": бывшая жена Аршавина взмолилась перед выселяющей ее с детьми свекровью
14:13
Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян
14:06
"Нужно быть отморозками": дочь взвыла из-за травли тяжелобольной Заворотнюк
13:56
"Что же ко мне никто не домогается?": Догилева посмеялась после откровений Прокловой
13:51
Сверкнула лишним: задравшееся платье подвело Катерину Шпицу
13:47
Многолетний роман звезды сериала "Как я встретил вашу маму" потерпел фиаско
13:34
Новый поворот в скандале Пугачевой и Киркорова
13:32
Поседевший Киркоров заговорил об уходе со сцены после буйного видео из психушки
13:29
"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем
13:22
В России хотят запретить продавать бензин за границу ради сдерживания цен
13:18
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:17
Россиянам пообещали лето раньше времени
13:11
"Меня задело": Кудрявцева набросилась на молодую певицу
13:09
Команда "Уральские пельмени" лишилась самого дорогого
13:00
"Я жду больше всех": озлобленная Муцениеце больно уколола Прилучного
12:52
Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой
12:35
Боня посоветовала жене Кокорина "не открывать рот" в ее сторону
12:32
В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ
12:27
Байден публично оскандалился: У меня проблемы
12:20
Королева секса: Шуру в комбинации и на каблуках приняли за элитную путану
12:12
Так и не смог забыть: одинокий экс-муж Дженнифер Энистон спускает состояние на собаку
11:59
Арзамасова забеременела от Авербуха
11:35
Конфликт Киргизии и Таджикистана: более 20 тысяч граждан эвакуированы
11:35
"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко
11:22
Убили прямо во время пения в забегаловке: выступление звезды "Голоса" оборвала жуткая трагедия
11:10
Тайный развод? Звезда сериала "Чики" раскрыла близкую связь с популярным диджеем
11:07
Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности
11:00
Россияне выбрали главный государственный праздник страны
10:50
На Москву надвигается штормовой ветер
10:47
"От вас бы ничего не осталось": язвительный Галкин уколол Долину
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
21:34
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
"Все решает режиссер": Спиридонова рассказала о крушении мечт
Шоу-бизнес
Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой

Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой

Накануне в столице состоялось празднование 98-летия клуба ЦСКА. Александра Пахмутова появилась на торжестве.
прочитано 1229 раз

Народная артистка выглядит здоровой и бодрой. Фотографией с ней поделилась звезда шоу "Голос" Севиль Велиева. Внешний вид композитора приятно удивил пользователей. 92-летняя Александра Николаевна, кажется, стала еще свежее и веселее.

ПО ТЕМЕ

Подхватившая коронавирус Пахмутова вышла на связь

Их больше нет: болевших коронавирусом Пахмутову с мужем вычеркнули из списка пациентов

Участница популярной программы рассказала, что ей удалось, в прямом смысле этого слова, прикоснуться к великому. "Икона, легенда", – охарактеризовала она звезду. Севиль назвала пианистку "великой" и выразила свое глубокое почтение. Ее также невероятно увлекли истории спортсменов. "Думала, разорвет от гордости", – сообщила певица.

Поклонники бурно отреагировали на пост дивы. Они были счастливы видеть легендарную артистку в добром здравии и подчеркнули, что полностью разделяют эмоции исполнительницы. Каждый из них хотел бы однажды встретиться с Александрой Пахмутовой.

Пользователи активно комментировали публикацию. "Какая же Александра Николаевна светлая и гениальная!", "Какая ты счастливая, Севиль", "Все бы отдала за встречу с этой великой женщиной", "О, как я тебе завидую. Легендарная Пахмутова", "Невероятно!", "Просто хочу, чтобы такие люди жили вечно!", "Класс! Прямо тоже накатило", "Пусть у нее все будет хорошо, она такая великая", – писали они.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 12:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин вручил 90-летней Пахмутовой роскошный подарок

комментарии

Ответить:

Гость713359
Пожаловаться Ответить
Тяжелейшая болезнь. Хорошо, что вылечили. Крепкого здоровья и творческих удач гениальному композитору-песеннику - Александре Пахмутовой.
Гость718385
Пожаловаться Ответить
Не женщина, а восхищение!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прошла любовь": Бородину заподозрили в разрыве с мужем

Ведущая отдыхает одна
Шоу-бизнес

"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову

Она выдала всех
Шоу-бизнес

Маликов с поплывшим лицом поразил изменениями во внешности

Время оказалось властно над музыкантом
Шоу-бизнес

"Жаль, что не вместе": одинокая Голубкина обратилась к Фоменко

Актриса поблагодарила его

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+