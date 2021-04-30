Народ оторопел при виде тяжело перенесшей коронавирус Пахмутовой

Накануне в столице состоялось празднование 98-летия клуба ЦСКА. Александра Пахмутова появилась на торжестве.

Народная артистка выглядит здоровой и бодрой. Фотографией с ней поделилась звезда шоу "Голос" Севиль Велиева. Внешний вид композитора приятно удивил пользователей. 92-летняя Александра Николаевна, кажется, стала еще свежее и веселее.

Участница популярной программы рассказала, что ей удалось, в прямом смысле этого слова, прикоснуться к великому. "Икона, легенда", – охарактеризовала она звезду. Севиль назвала пианистку "великой" и выразила свое глубокое почтение. Ее также невероятно увлекли истории спортсменов. "Думала, разорвет от гордости", – сообщила певица.

Поклонники бурно отреагировали на пост дивы. Они были счастливы видеть легендарную артистку в добром здравии и подчеркнули, что полностью разделяют эмоции исполнительницы. Каждый из них хотел бы однажды встретиться с Александрой Пахмутовой.

Пользователи активно комментировали публикацию. "Какая же Александра Николаевна светлая и гениальная!", "Какая ты счастливая, Севиль", "Все бы отдала за встречу с этой великой женщиной", "О, как я тебе завидую. Легендарная Пахмутова", "Невероятно!", "Просто хочу, чтобы такие люди жили вечно!", "Класс! Прямо тоже накатило", "Пусть у нее все будет хорошо, она такая великая", – писали они.

