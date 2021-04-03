"С мечтами я покончила": Высоцкая после трагического случая сильно изменилась

Известно, что Юлия Высоцкая крайне редко соглашается на интервью. А если и откликается на беседу, то выдает минимум информации, скрывая подробности личной жизни.

Однако на этот раз вскрылось, что супруга всеми известного режиссера по натуре интроверт. Даже блоги в социальных сетях журналистка ведет только из-за того, что это отличные площадки для продвижения бизнеса. Как отметила Юлия, ничего личного и сокровенного там нет.

Более того, Высоцкая уже и забыла, когда вопросы интервьюеров ставили ее в неловкое положение. Но если ей все же зададут неудобный вопрос, то она спокойно встанет и уйдет, не комментирую происходящее.

Среди знакомых Юлии все-таки найдутся те, с кем она будет "настоящей". По словам самой артистки, ни один посторонний человек не сможет ее разочаровать или заставить плакать. Ведь она – реалист, поэтому в ее жизни больше нет места пустым надеждам и мечтам.

"Я не люблю сослагательное наклонение. Накручивание себя и предвкушение забирают само событие. Конечно, в юности мечтала. Но сейчас с мечтами я покончила", – рассказала Высоцкая.

Многочисленные поклонники уверены, что подобная закрытость Юлии проявилась после трагического события в семье. Когда ее дочь впала в кому, она перестала выходить на связь и общаться даже с самыми близкими друзьями.

Другие же сетуют, что Высоцкая переняла манеру общения у своего супруга. Якобы, Андрей Кончаловский никогда не отличался особой разговорчивостью и не был открытым в общении.