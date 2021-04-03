"Чтобы понял, кого потерял": абсолютно голая Айза Долматова всполошила народ

Айза Долматова порадовала поклонников откровенными кадрами. Однако далеко не все фанаты были поражены снимками.

В Сети обсуждают новую фотосессию Айзы Долматовой. Телеведущая опубликовала в "Инстаграм" несколько снимков, на которых запечатлена обнаженной на кровати с белоснежным постельным бельем. Знаменитость засветила грудь и пятую точку, абсолютно не переживая из-за того, что скажут моралисты.

Впрочем, таких в комментариях под публикацией Айзы не оказалось. Напротив, поклонники с юмором отнестись к снимкам голой рэп-исполнительницы. "Чтобы Олег Майами понял, кого потерял", "Смотри, Олег! Смотри!", – написали фолловеры. Однако некоторых не удивили откровенные фотографии Долматовой. "А ниже мы уже видели", – вспомнил подписчик о конфузе знаменитости.

Поклонники не могут забыть, как в прошлом году Айза по ошибке опубликовала в "Инстаграм" фото своей промежности. Тогда телеведущая объяснила, что хотела отправить интимный снимок возлюбленному, но перепутала кнопки в приложении. Несмотря на то, что Долматова удалила этот кадр, фанаты успели его распространить в интернете.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о расставании Айзы Долматовой и Олега Майами. Пара находилась в романтических отношениях около года. Выяснилось, что влюбленные часто ссорились. Больше никаких подробностей артисты не раскрывают. Они пока не хотят говорить о своей личной жизни.