"Какая убогая показуха": Айзу Долматову и Олега Майами растоптали после расставания

Айза Долматова и Олег Майами были вместе около года. Накануне стало известно, что влюбленные решили разойтись.

Слухи о разрыве ходили уже давно. Пара часто ссорилась, но быстро мирилась и снова клялась в вечной любви. Но, видимо, на этот раз отношения действительно закончились. Сначала о расставании сообщила Айза Долматова. Она попросила подписчиков не задавать уточняющих вопросов и отстать от нее с этой темой.

Затем Олег Майами в "Сторис" своего блога подтвердил информацию. Он отметил, что не хотел бы негатива от подписчиков. Артист пожелал бывшей возлюбленной всего хорошего и поблагодарил за отношения.

Впрочем, в комментариях под постами артистов разразилась настоящая битва. Поклонники Айзы Долматовой считают, что мужчина изначально ей не подходил. Некоторые до сих пор так и не смогли поверить в искренность их чувств.

"Какая убогая показуха (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уходя уходи Ай", "Олег приспособленец, неужели ты это не видела?", "Судя по Олегу он прям балласт с себя скинул, ну конечно, ему нужно что-то попроще, посвободней, помоложе, без детей . В общем вы не подходили друг другу изначально", – написали под фото Айзы Долматовой в "Инстаграм".

А вот Олега Майами народ, наоборот, жалеет. Поклонники уверяют артиста, что он еще молод и обязательно встретит свое счастье. Некоторые, правда, подозревают, что расставание – удачный пиар-ход для продвижения нового трека музыканта.

"Олег, не переживай, ты молодой, красивый , талантливый парень, найдешь еще свою любовь все у тебя будет ок", "Помиритесь, в "гадалки не ходи"..... Чувства сильнее ссор", "Вовремя песня выходит Ай объявила о вашем расставании", "Олег, все девчонки теперь твои не переживай", – написали в комментариях.