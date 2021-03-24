Айза Долматова сообщила о похоронах

Сейчас дива находится на отдыхе и активно делится с поклонниками красочными кадрами своей жизни. Недавно она решила порассуждать о смерти.

Айза предложила поклонникам задать ей все интересующие их вопросы. Так, одна из подписчиц предложила звезде спланировать собственные похороны. Долматова не растерялась и тут же рассказала, что никаких похорон не будет. "Я не хочу лежать под землей", – заявила ведущая.

Она отметила, что ее не привлекает перспектива того, что все будут ходить на ее могилу. "Кремацию и прах в океан", – написала звезда. Она сообщила, что такой способ считает крайне экологичным, а свои здоровые органы готова будет отдать для посмертного донорства.

Однако больше всего поклонников сейчас волнует лишь один вопрос: куда пропал Олег Майами? Ранее он постоянно присутствовал в блоге Айзы, часто бывал у нее дома и играл с сыновьями ведущей. Теперь же он просто исчез. Вопросы об исполнителе она не публикует и говорит о нем крайне неоднозначно. Многие пользователи убеждены в том, что все это говорит лишь об окончании их пиар-романа, другие же уверены в искренности отношений пары.

Не так давно у Долматовой спросили, кого из мужчин она любила по-настоящему. Она ответила, что будет честна и написала лишь два имени. Одно из них принадлежит первому супругу Айзы, рэперу Гуфу, а второе – Майами. Как призналась дива, второй супруг не вызывал у нее таких эмоций, она забеременела, и внимание переключилось.