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Высоцкая сделала интимное признание: С мужем сложно целоваться

Высоцкая сделала интимное признание: С мужем сложно целоваться

Строгое воспитание отразилось на отношениях актрисы с мужем. Юлия Высоцкая сообщила о комплексах.
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Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая более 20 лет живет душа в душу с Андреем Кончаловским. 47-летняя звезда трепетно ухаживает за 83-летним супругом, являясь для многих примером образцовой жены. В недавнем интервью артистка сделала сенсационное признание — прилюдные поцелуи с мужем приносят ей стресс. По словам Юлии Высоцкой, причина этого кроется в особом менталитете, который был заложен в нее в детстве.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Актриса выросла в семье военного и первые годы жизни провела на Кавказе. В то время она приобрела неизживаемые комплексы, которые сопровождают ее на протяжении всей жизни. Знаменитость призналась, что никогда не испытывала тяги к публичной демонстрации интимных частей своего тела, так как это шло в противовес полученным в детстве установкам. "Поцеловаться в кадре — это самое сложное, что может быть. И не только в кадре, даже с мужем на улице", — объявила Юлия Высоцкая.

А вот наедине с супругом артистка не испытывает таких неудобств. В доме у звездной пары царит уютная атмосфера, которая располагает к приятному семейному досугу. Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с удовольствием смотрят вместе фильмы, читают и просто разговаривают. "Я хочу, чтоб ему было хорошо", — выразилась о муже знаменитая актриса.

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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 10:47 Источник: Youtube/Meduza Originals ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

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