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"На ходу ее раздевает": Пригожин на глазах у Валерии не мог оторваться от молодой певицы

"На ходу ее раздевает": Пригожин на глазах у Валерии не мог оторваться от молодой певицы

Интригующий видеоролик с Иосифом Пригожиным и певицей Славой разлетелся по всему интернету. Теперь публика гадает, удастся ли музыкальному деятелю сохранить свой брак.
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Поначалу может показаться, будто на кадрах ничего криминального так и не происходит. Но досмотрев ролик до самого конца, поклонники обнаружили, как продюсер оценил подтянутую фигуру артистки.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

На кадрах отчетливо видно, певица Слава подбежала к супругу Валерии, чтобы поздороваться с ним и приобнять по-дружески. Однако Пригожин не смог сдержать своих эмоций и буквально "спалился" перед супругой.

Он всего лишь оценил вид сзади и томным взглядом проводил коллегу по цеху. Если верить словам многочисленной аудитории платформы TikTok, артист "тут же обсмотрел молоденькую певичку".

"Да уж, Валерию за борт! На молоденьких потянуло? Даже не стесняется и на ходу ее раздевает", – усмехнулись поклонники.

Сам же Иосиф Пригожин не стал комментировать общественную критику и лишь продолжил публиковать истории из личной жизни. Напомним, что продюсер женат на певице Валерии с 2003 года. По сей день их союз считается одним из самых крепких во всем отечественном шоу-бизнесе.

Стоит отметить, что среди подписчиков нашлись и те, кто напомнил диванным критикам о высоких чувствах и семейных ценностях артистов. Так, публика заверила, что Пригожин уж сильно дорожит своим браком, поэтому не позволит себе публично унизить супругу.

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Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 17:04 Источник: TikTok ✓ Надежный источник
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