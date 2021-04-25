"На ходу ее раздевает": Пригожин на глазах у Валерии не мог оторваться от молодой певицы

Поначалу может показаться, будто на кадрах ничего криминального так и не происходит. Но досмотрев ролик до самого конца, поклонники обнаружили, как продюсер оценил подтянутую фигуру артистки.
На кадрах отчетливо видно, певица Слава подбежала к супругу Валерии, чтобы поздороваться с ним и приобнять по-дружески. Однако Пригожин не смог сдержать своих эмоций и буквально "спалился" перед супругой.
Он всего лишь оценил вид сзади и томным взглядом проводил коллегу по цеху. Если верить словам многочисленной аудитории платформы TikTok, артист "тут же обсмотрел молоденькую певичку".
"Да уж, Валерию за борт! На молоденьких потянуло? Даже не стесняется и на ходу ее раздевает", – усмехнулись поклонники.
Сам же Иосиф Пригожин не стал комментировать общественную критику и лишь продолжил публиковать истории из личной жизни. Напомним, что продюсер женат на певице Валерии с 2003 года. По сей день их союз считается одним из самых крепких во всем отечественном шоу-бизнесе.
Стоит отметить, что среди подписчиков нашлись и те, кто напомнил диванным критикам о высоких чувствах и семейных ценностях артистов. Так, публика заверила, что Пригожин уж сильно дорожит своим браком, поэтому не позволит себе публично унизить супругу.
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