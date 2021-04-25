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"Мне было больно": Собчак взвыла из-за сравнения с другими "телками"

"Мне было больно": Собчак взвыла из-за сравнения с другими "телками"

Ксения Собчак выразила горькую обиду на бывшего друга – Сергея Шнурова.
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В свое время звезды были хорошими приятелями, посещали светские вечеринки, ездили вместе отдыхать и весело проводили время. Ксения Собчак дружила не только с музыкантом, но и его экс-супругой Матильдой.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Однако после того, как лидер группы "Ленинград" развелся с женой, он забыл о дружбе с Ксений Собчак. Недавно он окрестил звездную блондинку сковородой, в которую можно плюнуть, и она начнет шипеть. Кроме того, Сергей Шнуров сравнил знаменитость с другими "телками" на светских тусовках.

Ксению Собчак взбесило такое отношение. За словом она в карман не полезла, ответил обидчику в свое инстаграм-аккаунте. Она заявила, что артист сильно изменился, наплевав на прежних товарищей и общее прошлое, которое их связывало.

"Мне было больно", – призналась телеведущая. Она не понимает, зачем бывший друг стал поливать ее грязью в соцсетях. Тем более, именно в тот момент, когда у нее были не лучшие времена. Ксения Собчак заявила, что по простоте душевной считала их отношения дружбой.

В конце своего поста теледива передала привет новым друзьям Сергея Шнурова, с подачи которых он стал иначе смотреть на многие вещи. Она выразила уверенность, что если человек так легко предает свое прошлое, то ничего хорошего его не ждет.

Кроме того, Ксения Собчак съязвила на тему того, что музыкант растерял прежнюю популярность. В подтверждение тому она отметила, что у его интервью очень мало просмотров в Сети.

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov/globallookpress.com
Автор: 25 апреля 2021, 13:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

гость 142875
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Правда редко кому нравится, а горькая особенно!То,что вы обои матерились по черному не означает дружбу!Это совершенно другое понятие!
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