"Мне было больно": Собчак взвыла из-за сравнения с другими "телками"

Ксения Собчак выразила горькую обиду на бывшего друга – Сергея Шнурова.

В свое время звезды были хорошими приятелями, посещали светские вечеринки, ездили вместе отдыхать и весело проводили время. Ксения Собчак дружила не только с музыкантом, но и его экс-супругой Матильдой.

Однако после того, как лидер группы "Ленинград" развелся с женой, он забыл о дружбе с Ксений Собчак. Недавно он окрестил звездную блондинку сковородой, в которую можно плюнуть, и она начнет шипеть. Кроме того, Сергей Шнуров сравнил знаменитость с другими "телками" на светских тусовках.

Ксению Собчак взбесило такое отношение. За словом она в карман не полезла, ответил обидчику в свое инстаграм-аккаунте. Она заявила, что артист сильно изменился, наплевав на прежних товарищей и общее прошлое, которое их связывало.

"Мне было больно", – призналась телеведущая. Она не понимает, зачем бывший друг стал поливать ее грязью в соцсетях. Тем более, именно в тот момент, когда у нее были не лучшие времена. Ксения Собчак заявила, что по простоте душевной считала их отношения дружбой.

В конце своего поста теледива передала привет новым друзьям Сергея Шнурова, с подачи которых он стал иначе смотреть на многие вещи. Она выразила уверенность, что если человек так легко предает свое прошлое, то ничего хорошего его не ждет.

Кроме того, Ксения Собчак съязвила на тему того, что музыкант растерял прежнюю популярность. В подтверждение тому она отметила, что у его интервью очень мало просмотров в Сети.