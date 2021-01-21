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Смотрит часами на прекрасных незнакомцев: подруга рассказала о состоянии перенесшей инсульт Светличной

Смотрит часами на прекрасных незнакомцев: подруга рассказала о состоянии перенесшей инсульт Светличной

Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно Светлана Светличная перенесла инсульт. К счастью, она достаточно быстро восстановилась. Однако вскоре после возвращения домой актриса пропала. Она даже перестала отвечать на звонки и смс. Тогда приятельница Светланы клинический психолог Елена Перелыгина забила тревогу.
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Она хотела поздравить звезду с Новым годом, купила ей подарок, но так и не смогла связаться со Светланой Афанасьевной. Обеспокоенная состоянием пожилой легенды, она отправилась к ней домой.

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 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

"Я увидела Светлану Афанасьевну – просто гора с плеч упала. Она почти три недели не выходила на связь, хотя раньше мы постоянно созванивались. Но после того, как она попала в больницу, все наши контакты прервались. Я переживала, думала, что она в тяжелом состоянии", – поделилась врач. Оказалось, что со Светличной все хорошо, она здорова и в прекрасном настроении. Артистка призналась, что очень устала от внимания прессы и решила сменить номер телефона.

"Светлана Афанасьевна выглядит очень хорошо: точно девочка!" – поделилась Елена. Артистка много рассказывала ей о жизни и сообщила, что замуж не собирается. "Но любит мужчин и может смотреть часами на прекрасных незнакомцев. В том, что она предпочитает окружать себя молодыми кавалерами, ничего странного нет", – прокомментировала Перелыгина, отметив, что это нормальное желание любой женщины в любом возрасте.

В мае Светлане Светличной исполнится 81 год. Актриса уже начала думать о мероприятии. Она ждет гостей и "верит в прекрасное будущее". "Нам нужно ценить таких легендарных актрис. Их у нас осталось очень мало!" – завершила доктор.

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Автор: 21 января 2021, 14:03 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Молодой парень
Ответить
По поводу Светланы Светличной...парням старое тело не интересно. Раньше надо было!
1

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