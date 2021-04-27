Избивший коллегу Епифанцев объяснил свои действия

Владимир Епифанцев, вступившийся за бывшую жену, осознал свою вину и попросил прощения.

В феврале этого года артист стал участником крупного скандала: пытаясь защитить свою бывшую жену Анастасию Веденскую, мужчина устроил драку в одном из питерских ресторанов и сильно избил режиссера Ростислава Мусаева. После того, как страсти улеглись, Владимир Епифанцев объяснил свои действия в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Анастасия Веденская отмечала с друзьями премьеру своего фильма "Дочь тьмы". В какой-то момент актриса слишком вжилась в роль нечистой силы и стала переигрывать, в результате чего ее собеседница испугалась и бросила в женщину бокал. Экс-супруга Епифанцева получила травмы лица, попросила вызвать скорую и позвонила бывшему мужу, который как раз остановился со своей девушкой в той же гостинице. Актер тут же примчался спасать Веденскую и, не разобравшись в ситуации, начал драку. Больше всех тогда досталось режиссеру Ростиславу Мусаеву.

Епифанцев принял друзей экс-избранницы за хулиганов. Теперь он рад, что не бросился на женщину, кинувшую в Веденскую бокал, хотя в ярости был способен и на такое. Актер рассказал, что после инцидента он извинился перед Мусаевым. Сам режиссер прежде рассказывал, что пытался урезонить актера и защитить оппонентку Веденской, однако Владимир Епифанцев прибежал уже настроенный на драку и успокаиваться не желал.



