У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз

По словам артистки, ей пришлось отказаться от помещения в больницу – детей оставить некому. Между тем осмотревший ее невролог диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение.
«Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался», – пожаловалась бывшая избранница Владимира Епифанцева.
Актриса добавила, что все еще чувствует онемение половины головы и постоянные боли. Врачи рекомендовали Анастасии двухнедельный постельный режим.
Не так давно на бывшую жену Владимира Епифанцева напали. В тот день артистка и ее новый избранник ужинали в ресторане. В разгар вечера к ним присоединился знакомый режиссер с незнакомой парой. Как вспоминает Веденская, девушка, севшая за их столик, внезапно запустила ей в голову тяжелый бокал для пива. Стакан разбился, осколки повредили лоб Анастасии. Артистка не понимает, чем спровоцировала такое поведение новой знакомой.
Истекающая кровью актриса позвонила бывшему мужу Владимиру Епифанцеву. Веденская рассказала экс-избраннику о случившемся и попросила присмотреть за их общими детьми пока она будет у медиков. Епифанцев тут же прилетел в ресторан. Владимир набросился на мужчин, которые сопровождали нападавшую. Завязалась потасовка.
Всех участников драки отвезли в полицейский участок. По мнению Анастасии Веденской, ее обидчицу отпустили слишком быстро. Дескать, стражи порядка даже не проверили девушку на алкоголь и наркотики. Впрочем, дело полицейские все же открыли. Экс-супруга Владимира Епифанцева хочет, чтобы дебоширку наказали по всей строгости. На денежную компенсацию она не согласна.
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