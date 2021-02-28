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Шоу-бизнес
"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании

"Грусть в глазах": Замужняя Глюкоза заговорила о расставании

Певица Глюкоза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Глюкоза пофилософствовала на тему встреч и разлук. Звезда поделилась с поклонниками треком, который задел ее за живое.
прочитано 770 раз

Поп-дива выразила важные мысли по поводу человеческих отношений. По мнению певицы Глюкозы, встречи и расставания неминуемо сопровождают человека на протяжении жизни, и при этом важно помнить, что каждое такое событие может приводить к благоприятным последствиям. О своих суждениях звезда заявила в инстаграм-канале, а также сняла для подписчиков тематический ролик, на котором она слушает песню "Третье кольцо". Эту музыкальную композицию певица Глюкоза записала вместе с блогером Субханом Мамедовым. Текст песни повествует о несчастной любви.

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В кадре знаменитость позировала в элегантном черном берете, белой блузе и пушистой шубе. Во время съемки лицо поп-дивы выражало глубокое сочувствие людям, которые переживают крах отношений, испытывая сильные чувства.


Фанаты певицы Глюкозы по-разному отнеслись к публикации кумира. Им хорошо известно, что звезда счастлива замужем за музыкальным продюсером Александром Чистяковым, поэтому мыслей по поводу разлада в семье поп-дивы у них не возникло. "А почему такая грусть в глазах?", "Что-то уставшая Наташа...", "Милая и натуральная, что редкость на сегодняшний день, хороша Глюкоза.", "Спасибо вам за ваши треки", — написали пользователи Сети к ролику певицы Глюкозы.

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Автор: 28 февраля 2021, 08:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

комментарии

Ответить:

Гость626012
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она жива?
Гость625907
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Похожа на мужчину.
Гостьттт
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Страшная какая
1

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